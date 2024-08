Berlin - Die Linke im Bundestag will eine deutsche Bewerbung zur Ausrichtung der Olympischen Spiele vorerst nicht unterstützen.



Der Obmann im Sportausschuss des Parlaments, André Hahn, sagte der "Rheinischen Post" (Mittwoch): "Solange Bund, Länder und Kommunen in Deutschland keinen vernünftigen Schulsport und Schwimmunterricht absichern können und die Sportstättensanierung nicht endlich voranbringen, werden wir uns nicht für weitere deutsche Olympiabewerbungen engagieren."



Es brauche laut Hahn zudem "weniger Gigantismus und Kommerz, mehr Nachhaltigkeit der Sportanlagen und nicht zuletzt auch die Zustimmung der Menschen im Land". Gerade daran habe es bei den letzten Bewerbungen um die Spiele gefehlt.



Die Bundesregierung hatte angekündigt, nach den Spielen in Paris eine Bewerbung Deutschlands zur Ausrichtung der Olympischen Spiele im Jahr 2040 unterstützen und vorantreiben zu wollen.