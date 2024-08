Die kombinierten Angebote vereinen die Leistungsfähigkeit der Verhaltensanalyse mit den umfassenden Betrugserkennungsfähigkeiten von Experian zur Bekämpfung von KI-gestütztem Betrug

Experian das globale Daten- und Technologieunternehmen gab heute die Übernahme von NeuroID, einem Branchenführer im Bereich der Verhaltensanalyse, bekannt. Die modernen und reibungslosen Funktionen von NeuroID erweitern die Betrugsrisiko-Suite von Experian, indem sie eine neue Ebene von Einblicken in digitale Verhaltenssignale und Analysen bieten, die sowohl für neue als auch für wiederkehrende Nutzer während des gesamten Kundenlebenszyklus beobachtet werden, einschließlich Kontoeröffnungen, Anmeldungen und Transaktionen.

Die Verhaltensanalyselösungen von NeuroID sind ab sofort über CrossCore auf der Experian Ascend Technology Platform als wichtige Funktion zur Betrugserkennung verfügbar. Die Lösungen von Experian zur Identitätsüberprüfung und Betrugsprävention halfen Kunden im vergangenen Jahr, weltweit Betrugsverluste in Höhe von schätzungsweise 15 Mrd. USD zu vermeiden. Mit NeuroID, das nahtlos in Experian integriert ist, können Kunden einen einzigen Dienstleister nutzen, um das digitale Verhalten eines Nutzers in Echtzeit proaktiv zu überwachen und zu analysieren (z. B. wie er durch ein Formular navigiert und Informationen eingibt).

Das Aufkommen von generativem, KI-gesteuertem Betrug hat Unternehmen aus allen Branchen von Finanzdienstleistungen über das Gesundheitswesen bis hin zum E-Commerce dazu veranlasst, im Rahmen ihrer Betrugsbekämpfungsstrategien für die Akquise und das Kontomanagement nach neuartigen Technologien zur Betrugserkennung zu suchen, wie z. B. der Verhaltensanalyse. Erkenntnisse aus der Verhaltensanalyse helfen, Betrug in Echtzeit abzuschwächen und Identitätsdiebstahl, Kontoübernahmen, Bot-Attacken, Bot-Attacken der nächsten Generation und Betrugsringe zu verhindern und ermöglichen es Unternehmen, ein nahtloses Kundenerlebnis zu bieten.

"Unsere Übernahme von NeuroID unterstreicht unser Engagement, unseren Kunden erstklassige Daten, Analysen und Erkenntnisse zur Betrugsprävention zu liefern. Gemeinsam mit NeuroID freuen wir uns darauf, neue kombinierte Angebote zu entwickeln, die nicht nur Risiken aufdecken, sondern auch Unternehmen in die Lage versetzen, sich sicher in der Online-Landschaft zu bewegen und ihren Transaktionen zu vertrauen", sagte Robert Boxberger, President des nordamerikanischen Geschäftsbereichs Identity Fraud von Experian. "In der heutigen wettbewerbsintensiven und digital geprägten Welt ist der Einsatz von Verhaltensanalysen unerlässlich, um Innovationen für die Zukunft der Betrugsbekämpfung zu entwickeln."

"Wir befinden uns in einer neuen Ära des Betrugs durch KI. Die Unternehmen stehen unter enormem Druck, ihre Betrugsbekämpfung schnell zu erneuern und voranzutreiben. NeuroID eröffnet einen neuen Blick auf die Risikobereitschaft eines Nutzers auf der Grundlage von Verhaltensinteraktionen", sagte Jack Alton, CEO von NeuroID. "Mit dieser Ansicht erhalten Unternehmen eine proaktive, erste Verteidigungslinie, um ausgeklügelte Betrugsringe und Bot-Angriffe zu erkennen. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit Experian Unternehmen dabei zu helfen, diese neue Ära mit Lösungen zu meistern, die mehr Sicherheit und reibungslose Abläufe ermöglichen."

Über NeuroID

NeuroID, ein weltweit führender Anbieter von Verhaltensanalysen, bietet eine datenschutzorientierte erste Verteidigungslinie gegen Betrug für digitale Unternehmen. Die Software von NeuroID stellt fest, ob es sich bei einem Benutzer um einen Menschen oder einen Bot handelt und ob der Mensch ein Risiko darstellt, je nachdem, wie vertraut er mit den Daten ist, die er eingibt und mit denen er interagiert. Die proprietäre Technologie von NeuroID ermöglicht einen tiefen Einblick in digitale Interaktionen (ohne persönliche Daten zu sammeln), um proaktiv zu überwachen, zu warnen und gegen Betrug vorzugehen. Gepaart mit fachkundiger Anleitung beschleunigt NeuroID das moderne Risikomanagement, so dass globale Führungskräfte Betrug schneller erkennen, Verluste reduzieren und Einsparungen erhöhen können. Weitere Informationen über die Produkte und Dienstleistungen von NeuroID finden Sie unter https://www.neuro-id.com/.

Über Experian

Experian ist ein globales Daten- und Technologieunternehmen, das Menschen und Unternehmen auf der ganzen Welt neue Möglichkeiten eröffnet. Wir helfen dabei, Kreditvergabepraktiken neu zu definieren, Betrug aufzudecken und zu verhindern, das Gesundheitswesen zu vereinfachen, digitale Marketinglösungen bereitzustellen und tiefere Einblicke in den Automobilmarkt zu gewinnen all dies mit unserer einzigartigen Kombination aus Daten, Analysen und Software. Außerdem helfen wir Millionen von Menschen, ihre finanziellen Ziele zu erreichen und Zeit und Geld zu sparen. Wir sind in einer Reihe von Märkten tätig, von Finanzdienstleistungen über das Gesundheitswesen, die Automobilbranche, die Agrarwirtschaft und Versicherungen bis hin zu vielen anderen Industriesegmenten.

Wir investieren in talentierte Mitarbeiter und neue fortschrittliche Technologien, um das Potenzial von Daten zu nutzen und Innovationen voranzutreiben. Als FTSE 100-Indexunternehmen, das an der Londoner Börse (EXPN) geführt wird, beschäftigen wir ein Team von 22.500 Mitarbeitern in 32 Ländern. Experian hat seine Unternehmenszentrale in Dublin (Irland). Weitere Informationen finden Sie unter experianplc.com.

Experian und die hier verwendeten Experian-Marken sind Marken oder eingetragene Marken von Experian und seinen verbundenen Unternehmen. Andere hier erwähnte Produkt- und Firmennamen sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

