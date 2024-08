© Foto: picture alliance / Geisler-Fotopress | Christoph Hardt/Geisler-Fotopres



Die Aktie der Deutschen Telekom blickt bislang auf ein erfolgreiches Börsenjahr zurück, insbesondere gegenüber dem Tief im April haben die Anteile deutlich an Wert gewonnen. Ist es jetzt an der Zeit, Gewinne mitzunehmen?Die Aktie der Deutschen Telekom dürfte als zu langweilig und unbeweglich unter dem Radar vieler Anleger fliegen. Das ist schade, denn tatsächlich gehört das Papier mit einer Performance von rund 30 Prozent in den vergangenen 12 Monaten zu den besten Werten im deutschen Leitindex DAX. Insbesondere in den für den Gesamtmarkt turbulenten vergangenen Tagen und Wochen hat die Aktie eine bemerkenswert hohe relative Stärke bewiesen. Dadurch konnten die Anteile den DAX mit einem …