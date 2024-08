Wird sich die Aktie von Siemens Energy halbieren? Mit dieser These schockte J.P. Morgan Anfang der Woche die Aktionäre des Konzerns. Dabei haben die letzten Zahlen überzeugt. Wie kommen die Analysten auf das Kursziel und gibt es auch Hoffnung auf steigende Kurse? Auf Kurssteigerungen kann man auch bei Altech Advanced Materials hoffen. Das Unternehmen arbeitet an der Batterietechnik der nächsten Generation und die ersten Prototypen übertreffen die Erwartungen. Mit einem hohen Eigenkapital und starken Partnern wie Fraunhofer wird es im weiteren Jahresverlauf spannend. Auch BYD gibt weiter Vollgas. In Europa will man schon bald 5 % Marktanteil haben, um Strafzölle zu umgehen.

