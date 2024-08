Orascom Development Holding AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Halbjahresergebnis

Orascom Development Holding AG: hat die konsolidierten Finanzergebnisse für das zweite Quartal 2024 veröffentlicht.



14.08.2024 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR. Orascom Development Holding ("ODH") (SIX ODHN.SW) hat die konsolidierten Finanzergebnisse für das zweite Quartal 2024 veröffentlicht. Starkes Wachstum und die Umsetzung der Strategie mit einer soliden operativen und finanziellen Leistung in einem herausfordernden Geschäftsumfeld führten zu einem Reingewinn von CHF 10.9 Millionen im zweiten Quartal 2024, ein Anstieg um 53.5%. Die wichtigsten Highlights des zweiten Quartals 2024: Der Gesamtumsatz stieg um 24.7% auf CHF 160.9 Millionen.

Das Adj. EBITDA stieg um 69.4% auf CHF 55.9 Millionen, bei einer Marge von 34.7% gegenüber 25.6% in Q2 2023.

Der Reingewinn erhöhte sich um 53.5% auf CHF 10.9 Millionen. Wichtigste Highlights im ersten Halbjahr 2024: Der Gesamtumsatz stieg um 20.7% auf CHF 306.4 Millionen.

Das bereinigte EBITDA erhöhte sich um 44.2% auf CHF 98.5 Millionen, bei einer Marge von 32.1%.

Bereinigter Reingewinn von CHF 41.9 Millionen, ein Plus von 35.6% gegenüber dem ersten Halbjahr 2023.

Die operativen Ergebnisse im Immobilienbereich blieben erfreulich, mit einem Anstieg der Immobilienverkäufe um 59% auf CHF 433 Millionen.

Die Erträge aus dem wiederkehrenden Geschäft stiegen um 10.0% auf CHF 109.9 Millionen.

Abschluss von zwei Monetarisierungs-Geschäften im Jahr 2024 für CHF 67 Millionen in den Vereinigten Arabischen Emiraten und El Gouna.

Der Cashflow aus dem operativen Geschäft in Höhe von CHF 88.4 Millionen. Altdorf, 14. August 2024 - Im ersten Halbjahr 2024 zeigte ODH eine robuste operative und finanzielle Performance in einem schwierigen Umfeld, das durch den anhaltenden Konflikt in Gaza, geopolitische Spannungen im Nahen Osten und wirtschaftliche Instabilität geprägt war. Unsere Ergebnisse spiegeln ein effektives Management in einem komplexen makroökonomischen Umfeld wider. Trotz eines nicht geldwirksamen Währungsverlusts von CHF 45 Millionen bleibt ODHs Engagement zur Verbesserung der betrieblichen Effizienz ungebrochen. Unsere vielfältige Geschäftsstrategie hat sich als widerstandsfähig gegen den Inflationsdruck erwiesen, unterstützt durch Innovationen und operative Effizienz. Dieser Ansatz hat zu einem signifikanten Umsatzwachstum, einem verbesserten adj. EBITDA und steigenden Margen geführt. Aufbauend auf unserer etablierten Strategie haben wir unseren vor zwei Jahren eingeleiteten Monetarisierungsplan erfolgreich vorangetrieben und bis heute zwei bedeutende Transaktionen im Wert von rund CHF 67 Millionen abgeschlossen. Für den Rest des Jahres konzentrieren wir uns auf die Beschleunigung des Gewinnwachstums bei gleichzeitiger Förderung eines flexibleren und kosteneffizienteren Geschäftsmodells, um letztlich Werte für unsere Aktionäre, Kunden und Partner zu schaffen. Finanzielle Höhepunkte Q2 2024: ODH meldete erfolgreiche Ergebnisse für das erste Halbjahr und verzeichnete ein deutliches Wachstum, obwohl wir mit Wechselkursverlusten im Zusammenhang mit unserer ägyptischen Tochtergesellschaft zu kämpfen hatten. Die Abwertung des ägyptischen Pfunds (EGP) wirkte sich auf unsere Finanzergebnisse aus, dennoch gelang es, die bestehenden Herausforderungen effektiv zu meistern und in anderen Bereichen starke Leistungen zu erbringen. Gesamtumsatz: Anstieg um 24.7 % auf CHF 160.9 Millionen, angetrieben von einer robusten Zunahme der Immobilien- und Grundstücksverkaufsaktivitäten und der verbesserten Geschäftsleistung unserer Segmente mit wiederkehrenden Einnahmen.

Anstieg um 24.7 % auf CHF 160.9 Millionen, angetrieben von einer robusten Zunahme der Immobilien- und Grundstücksverkaufsaktivitäten und der verbesserten Geschäftsleistung unserer Segmente mit wiederkehrenden Einnahmen. Bruttogewinn: Der Bruttogewinn stieg um 57.5% auf CHF 57.8 Millionen bei einer Marge von 35.9%, verglichen mit 28.4% im zweiten Quartal 2023. Dieses Wachstum erfolgte trotz inflationärem Umfeld und steigenden Materialkosten.

Der Bruttogewinn stieg um 57.5% auf CHF 57.8 Millionen bei einer Marge von 35.9%, verglichen mit 28.4% im zweiten Quartal 2023. Dieses Wachstum erfolgte trotz inflationärem Umfeld und steigenden Materialkosten. Adj. EBITDA und EBITDA-Verbesserung: Unser bereinigtes EBITDA wuchs um 69.4% auf CHF 55.9 Millionen, was in einer robusten Marge von 34.7% resultierte. Trotz eines Verlustes von CHF 6.9 Millionen bei den assoziierten Unternehmen, der hauptsächlich auf die verminderte Leistung von ASA zurückzuführen ist, stieg das EBITDA insgesamt um 44.3% auf CHF 44.6 Millionen.

Unser bereinigtes EBITDA wuchs um 69.4% auf CHF 55.9 Millionen, was in einer robusten Marge von 34.7% resultierte. Trotz eines Verlustes von CHF 6.9 Millionen bei den assoziierten Unternehmen, der hauptsächlich auf die verminderte Leistung von ASA zurückzuführen ist, stieg das EBITDA insgesamt um 44.3% auf CHF 44.6 Millionen. Gutes Nettoergebnis: Unser bereinigter Reingewinn, ohne Berücksichtigung aller anderen Gewinne und Verluste, stieg im Vergleich zum ersten Halbjahr 2023 um 180.4% auf CHF 15.7 Millionen. Der ausgewiesene Reingewinn von CHF 10.9 Millionen entspricht einem Anstieg um 53.5% gegenüber den CHF 7.1 Millionen im zweiten Quartal 2023. Wichtigste finanzielle Höhepunkte im ersten Halbjahr 2024: Robustes Umsatzwachstum: Der Umsatz stieg um 20.7% auf CHF 306.4 Millionen.

Der Umsatz stieg um 20.7% auf CHF 306.4 Millionen. Bruttogewinn: Anstieg um 31.9% auf CHF 102.5 Millionen, bei einer Marge von 33.5%, gegenüber 30.6% im ersten Halbjahr 2023.

Anstieg um 31.9% auf CHF 102.5 Millionen, bei einer Marge von 33.5%, gegenüber 30.6% im ersten Halbjahr 2023. Immobilienumsatz: erreichte CHF 167.0 Millionen, was einer soliden Steigerung um 8.5% gegenüber dem ersten Halbjahr 2023 entspricht.

erreichte CHF 167.0 Millionen, was einer soliden Steigerung um 8.5% gegenüber dem ersten Halbjahr 2023 entspricht. Landverkäufe: erreichten CHF 29.5 Millionen, hauptsächlich durch einen Verkauf in El Gouna.

erreichten CHF 29.5 Millionen, hauptsächlich durch einen Verkauf in El Gouna. Segmente mit wiederkehrenden Erträgen: zeigten eine starke Leistung mit einem Anstieg der Erträge um 10.0% auf CHF 109.9 Millionen.

zeigten eine starke Leistung mit einem Anstieg der Erträge um 10.0% auf CHF 109.9 Millionen. Signifikante Verbesserung des Adj. EBITDA: Anstieg um 44.2% auf CHF 98.5 Millionen, bei einer Marge von 32.1% gegenüber 26.9% im Vorjahr, was unser Engagement für operative Spitzenleistungen unterstreicht.

Anstieg um 44.2% auf CHF 98.5 Millionen, bei einer Marge von 32.1% gegenüber 26.9% im Vorjahr, was unser Engagement für operative Spitzenleistungen unterstreicht. Finanzierungskosten: stiegen um 34.5% auf CHF 30.0 Millionen, hauptsächlich aufgrund des Anstiegs der Zinssätze, die wir in Zukunft genau beobachten werden.

stiegen um 34.5% auf CHF 30.0 Millionen, hauptsächlich aufgrund des Anstiegs der Zinssätze, die wir in Zukunft genau beobachten werden. Gute Leistung beim bereinigten Reingewinn: ODH erzielte einen bereinigten Reingewinn von CHF 42.2 Millionen, was einem Anstieg von 36.6% gegenüber CHF 30.9 Millionen im ersten Halbjahr 2023 entspricht. Diese Zahl schliesst alle anderen Gewinne und Verluste aus, inklusive Wechselkursschwankungen und nicht-operative einmalige Transaktionen.

ODH erzielte einen bereinigten Reingewinn von CHF 42.2 Millionen, was einem Anstieg von 36.6% gegenüber CHF 30.9 Millionen im ersten Halbjahr 2023 entspricht. Diese Zahl schliesst alle anderen Gewinne und Verluste aus, inklusive Wechselkursschwankungen und nicht-operative einmalige Transaktionen. Cashflow aus dem operativen Geschäft: Der Cashflow aus dem operativen Geschäft stieg im ersten Halbjahr 2024 deutlich auf CHF 88.4 Millionen, was auf eine verbesserte operative Leistung in allen Geschäftssegmenten zurückzuführen ist. Dieses robuste Wachstum unterstreicht unser Engagement für operative Exzellenz. Unter Berücksichtigung der einmaligen Posten verzeichnete ODH jedoch einen Nettoverlust von CHF 24.8 Millionen, verglichen mit einem Nettogewinn von CHF 17.7 Millionen im ersten Halbjahr 2023. Zu den wichtigsten Faktoren, die zu diesem Verlust beitrugen, gehören: Verluste aus der Währungsumrechnung: Einmalige Währungsverluste beliefen sich auf CHF 45.0 Millionen, die hauptsächlich auf die Abwertung des EGP gegenüber anderen Währungen zurückzuführen sind.

Einmalige Währungsverluste beliefen sich auf CHF 45.0 Millionen, die hauptsächlich auf die Abwertung des EGP gegenüber anderen Währungen zurückzuführen sind. Sonstige Verluste: Im Jahr 2024 entstanden dem Unternehmen im Zusammenhang mit dem Verkauf des RAK-Hotels Verluste von CHF 10,5 Millionen.

Im Jahr 2024 entstanden dem Unternehmen im Zusammenhang mit dem Verkauf des RAK-Hotels Verluste von CHF 10,5 Millionen. Anteil an Verlusten aus assoziierten Unternehmen: Wir verbuchten einen Verlust von CHF 8.8 Millionen aus der Beteiligung an ASA, dem grössten assoziierten Unternehmen der Gruppe. Es ist wichtig anzumerken, dass diese Verluste als nicht geldwirksame Posten verbucht werden und sich daher nicht negativ auf den Cashflow des Unternehmens auswirken, was unser anhaltendes Engagement für betriebliche Effizienz und finanzielle Stabilität widerspiegelt. Insgesamt spiegelt die Leistung von ODH in der ersten Hälfte des Jahres 2024 unsere strategischen Initiativen und unsere betriebliche Effizienz wider und positioniert uns gut für zukünftiges Wachstum. Wir sind weiterhin entschlossen, Herausforderungen zu meistern und Chancen gezielt zu nutzen. Gruppe Immobilien: Trotz der Herausforderungen, die sich aus der Abwertung des EGP ergaben, blieben unsere operativen Zahlen im Immobilienbereich stark. Die Immobilienverkäufe stiegen um 59% auf CHF 433 Millionen. Im zweiten Quartal 2024 erzielte ODH neue Immobilienverkäufe im Wert von CHF 176.3 Millionen, womit sich der Verkaufswert für das erste Halbjahr 2024 auf CHF 433.0 Millionen erhöhte, was einer erfreulichen Steigerung um 59.2 % gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres entspricht. Wir haben die Marktschwankungen gut gemeistert, um unsere Leistung aufrechtzuerhalten. Die Umsatzsteigerung in allen Destinationen wurde durch einen Anstieg der durchschnittlichen Verkaufspreise und der Anzahl der verkauften Einheiten erreicht, die gegenüber dem ersten Halbjahr 2023 um 18.6 % auf 1.102 Einheiten gestiegen sind. Das kombinierte Wachstum von Verkäufen und Bautätigkeit führte zu einem Anstieg des Immobilienumsatzes um 8.5% auf CHF 167.0 Millionen im ersten Halbjahr 2024. Gleichzeitig erhöhte sich das adj. EBITDA um 1.9% auf CHF 57.8 Millionen im ersten Halbjahr 2024, bei einer Marge von 34.6%, was unser Engagement für operative Exzellenz bestätigt. Darüber hinaus ist der gesamte abgegrenzte Umsatz aus Immobilien, der erst bis im Jahr 2027 verbucht werden wird, um 12.0 % auf CHF 743,0 Millionen angestiegen, was eine hohe Visibilität unserer Immobilieneinnahmen in allen unseren Destinationen in den nächsten drei bis vier Jahren gewährleistet. Gruppe Hotels: Trotz der anhaltenden Herausforderungen im Nahen Osten haben wir unsere Stärke und Widerstandsfähigkeit unter Beweis gestellt, was zu einem Umsatzanstieg von 8% auf CHF 73 Millionen und einer adj. EBITDA-Marge von 35% führte. Das bewährte Geschäftsmodell von ODE-Hotels hat trotz verschiedener makro- und geopolitischer Herausforderungen weltweit erneut ein hervorragendes Quartalsergebnis erzielt. Unsere Hotels erzielten einen Umsatz von CHF 34.5 Millionen, was einer Steigerung von 2.4 % gegenüber dem Q2 2023 entspricht. Die Fähigkeit unserer Hotels, eine hohe Auslastung aufrechtzuerhalten und die Zimmerpreise zu verbessern, hat wesentlich zu diesem Wachstum beigetragen. Wir konnten die gesunde Marge aufrechterhalten und solide Finanzergebnisse erzielen. Im ersten Halbjahr 2024 stiegen die Gesamteinnahmen der Hotels um 7.6% auf CHF 73.4 Millionen, bei einem Bruttogewinn von CHF 27.1 Millionen. Darüber hinaus stieg das bereinigte EBITDA im ersten Halbjahr 2024 um 12.9 % auf CHF 25.3 Millionen, mit einer verbesserten Marge von 34.5 % im Vergleich zu 32.8% im Vorjahr, was auf die kontinuierliche Verbesserung der betrieblichen Effizienz zurückzuführen ist. Diese robuste finanzielle Leistung unterstreicht die Widerstandsfähigkeit unseres Hotels und deren Fähigkeit, sich in einem schwierigen Marktumfeld zurechtzufinden. Gewerbliche Vermögenswerte mit wiederkehrenden Erträgen: Starkes Wachstum mit einem Anstieg der Erträge um 15.1% auf CHF 36.5 Millionen Das Segment der kommerziellen Vermögenswerte dient als verlässliche Cashflow-Quelle, welche die Gruppe vor unvorhergesehenen Ereignissen schützt. Im 2. Quartal 2024 erreichte der Umsatz CHF 17.3 Millionen. Mit diesen Ergebnissen stieg der Umsatz des Segments Gewerbeimmobilien auf CHF 36.5 Millionen, was einer Steigerung von 15.1% gegenüber dem ersten Halbjahr 2023 entspricht. Das adj. EBITDA erhöhte um 55.0% auf CHF 6.2 Millionen, was zu einer Marge von 17.0% führte. Dies ist eine deutliche Verbesserung gegenüber den 12.6% aus dem ersten Halbjahr 2023. Einzelheiten zu den Reisezielen El Gouna, Rotes Meer: Die neuen Immobilienverkäufe im 2. Quartal 2024 stiegen um 34.9% auf CHF 69,2 Millionen. Damit erhöhte sich der Immobilienumsatz im ersten Halbjahr 2024 auf CHF 173.8 Millionen, was einem bemerkenswerten Anstieg um 101.6% gegenüber CHF 86.2 Millionen im ersten Halbjahr 2024 entspricht. Der Umsatzanstieg wurde durch einen Anstieg der verkauften Einheiten um 40.2% auf 185 Einheiten erreicht. Unsere durchschnittlichen Verkaufspreise erhöhten sich im Vergleich zum zweiten Quartal 2023 um 72.5% auf CHF 6'191/m2, während die durchschnittlichen Verkaufspreise im ersten Halbjahr 2024 um 24.0% auf CHF 4'593/m2 zunahmen. In EGP stieg der Nettoumsatz um 172.1% auf EGP 7.8 Milliarden, während die durchschnittlichen Verkaufspreise im ersten Halbjahr 2024 um 67.3% auf 207.079 EGP/qm zunahmen. In der Zwischenzeit schreitet die Bautätigkeit zügig voran, und es ist geplant, in diesem Jahr 384 Einheiten auszuliefern, von denen 96 Einheiten bereits an Kunden übergeben wurden. Die Einnahmen aus dem Immobiliengeschäft erreichten im ersten Halbjahr 2024 CHF 63.6 Millionen. Auf der anderen Seite haben wir einen bedeutenden Grundstücksverkauf in El Gouna für CHF 29 Millionen abgeschlossen. Diese erfolgreiche Transaktion ist Teil der strategischen Initiative von ODE, die Wertschöpfung durch selektive Landverkäufe zu erhöhen, um die Monetarisierung der Landbank zu beschleunigen. Im zweiten Quartal 2024 stiegen die Einnahmen der El Gouna Hotels im Vergleich zum zweiten Quartal 2023 um 11.9 % auf CHF 23.5 Millionen. Im gleichen Zeitraum blieb die Hotelauslastung mit 73% auf demselben Niveau wie im Q2 2023 und lag damit über den Werten des Q1 2024. Darüber hinaus stiegen die durchschnittlichen Zimmerpreise (ARRs) um 11.5% und erreichten CHF 97 pro Nacht. Im ersten Halbjahr 2024 setzte sich der Aufwärtstrend bei den Hotelerträgen fort, die um 11.7% auf CHF 41.9 Millionen stiegen. Die Belegungsrate für das erste Halbjahr 2024 lag bei 68%, und die ARR stieg um 11.1% auf CHF 90 pro Nacht. Gleichzeitig erreichte der Bruttogewinn CHF 20.9 Millionen. Im zweiten Quartal 2024 lag der Anteil der ausländischen Gäste an der Gesamtbelegung der Hotels bei 81% und im ersten Halbjahr 2024 auf 84%. Darüber hinaus wurde ein 10-Jahres-Pachtvertrag für das Hotel Dawar El Omda (66 Zimmer) für USD 0.51 Millionen mit einem jährlichen Zins von 2,75 % abgeschlossen. Im Bereich der kommerziellen Anlagen konnte ein bemerkenswerter Anstieg der Einnahmen um 22.4 % auf CHF 27,8 Millionen erzielt werden. Die Gesamteinnahmen von El Gouna verzeichneten einen soliden Anstieg um 20.5 % und erreichten CHF 162.8 Millionen im Vergleich zum Vorjahr, während sich die Gesamteinnahmen in lokaler Währung um 62.8 % auf EGP 7,2 Milliarden erhöhten. O West, Ägypten: Die Netto-Immobilienverkäufe stiegen im Vergleich zum ersten Halbjahr 2023 deutlich um 16.7% auf CHF 124.2 Millionen. Unsere durchschnittlichen Verkaufspreise erhöhten sich im Vergleich zum ersten Halbjahr 2023 um 21.4% auf CHF 1'908/m2. In EGP erzielte O West einen beeindruckenden Anstieg der Netto-Immobilienverkäufe um 57.6 % auf EGP 5.6 Milliarden, wobei die durchschnittlichen Verkaufspreise um 63.8 % auf 86.008 EGP/qm zulegten. Auf der Erschliessungsseite beschleunigen wir unser Bautempo und haben im ersten Halbjahr 2024 316 Villen erfolgreich an Hausbesitzer übergeben. Geplant ist die Übergabe von weiteren 684 Einheiten im Jahr 2024. Der Bau des O West Club schreitet stetig voran und er soll noch vor Ende 2024 teilweise in Betrieb genommen werden; der Club hat mehr als 4.500 Mitglieder, die für eine stetige wiederkehrende Einnahmequelle sorgen. Die Gesamteinnahmen von O West stiegen um 41.5% auf CHF 53.2 Millionen, was das anhaltende Wachstum und die führende Position des Unternehmens auf dem lokalen Markt widerspiegelt. In EGP ausgedrückt sind die Gesamteinnahmen von O West im Vergleich zum ersten Halbjahr 2023 um 90.8% gestiegen. Luštica Bay, Montenegro: Luštica Bay erzielte im zweiten Quartal 2024 aussergewöhnliche Umsatzzahlen und erwirtschaftete CHF 32.0 Millionen, was einer beträchtlichen Steigerung um 125.4% gegenüber Q2 23 entspricht. Diese gutre Leistung trug zu einem Immobilienumsatz von CHF 43.3 Millionen im ersten Halbjahr 2024 bei, was einem Anstieg von 86.6% gegenüber dem ersten Halbjahr 2023 entspricht. Wir verkauften 69 Einheiten, 53.3% mehr als im ersten Halbjahr 2023. Der durchschnittliche Verkaufspreis unserer Immobilien lag bei CHF 7'212/m2, 18.2% höher als im Vorjahr. Der Gesamtertrag aus dem Immobiliengeschäft stieg um 15.6% auf CHF 11.1 Millionen. Das Chedi Hotel, eine reine Sommerdestination, hat sich gut entwickelt und signalisiert eine starke Sommersaison. Das Hotel verzeichnete einen Umsatz von CHF 2.8 Millionen und eine Belegungsrate von 34%. Die Gesamteinnahmen aus Luštica Bay blieben mit CHF 16.0 Millionen auf Vorjahresniveau. Hawana Salalah und Jebal Sifah, Oman: Die Destination Hawana Salalah hat seit dem letzten Jahr einen positiven Trend beibehalten. Im ersten Halbjahr 2024 setzten die Immobilienverkäufe ihren Aufwärtstrend fort und erreichten CHF 23.7 Millionen, was einem Anstieg von 88.1% gegenüber dem ersten Halbjahr 2023 entspricht. Dieses Wachstum ging mit einem Anstieg der verkauften Einheiten um 60.5% einher, wobei 61 Einheiten verkauft wurden, während die durchschnittlichen Verkaufspreise unserer Immobilien um 22.2% auf CHF 2'908/m2 anzogen. Auf der Entwicklungsseite wurden 69 der 115 für das Jahr geplanten Einheiten an ihre Besitzer übergeben. Die Hotels in Salalah konnten ihre positive Entwicklung trotz saisonaler Einflüsse fortsetzen. Die Belegungsrate stieg um 3 Prozentpunkte auf 65%. Der Gesamtertrag der Hawana Salalah Hotels erhöhte sich um 26.8% auf CHF 26.0 Millionen. Die Gesamteinnahmen von Hawana stiegen um 16.7% auf CHF 35.7 Millionen, was auf die Nachfrage im Bereich Hospitality in Salalah zurückzuführen war.



In unserer zweiten Destination im Oman Jebal Sifah, verzeichneten die Immobilienverkäufe im ersten Halbjahr 2024 einen Anstieg um 53.5% von CHF 8.6 Millionen im ersten Halbjahr 2023 auf CHF 13.2 Millionen im ersten Halbjahr 2024. Unsere durchschnittlichen Verkaufspreise lagen im ersten Halbjahr 2024 bei CHF 2'777/m2, und die Anzahl der unter Vertrag genommenen Einheiten stieg im Vergleich zum ersten Halbjahr 2023 um 150.0% auf 45 verkaufte Einheiten. Die Gesamteinnahmen für Jebel Sifah stiegen um 7.6 % und erreichten im ersten Halbjahr 2024 CHF 15.6 Millionen. Makadi Heights, Ägypten: Die Destination erzielte weiterhin erfreuliche Ergebnisse. Die Immobilienverkäufen erhöhten sich im ersten Halbjahr 2024 um 56.0% auf CHF 49 Millionen. Gleichzeitig stiegen die durchschnittlichen Verkaufspreise um 14.2% auf CHF 1'502/m2. Darüber hinaus stieg die Anzahl der verkauften Einheiten um 43.1% auf 292 Einheiten im ersten Halbjahr 2024, während die Immobilienerträge dank des beschleunigten Bautempos um 40.4% auf CHF 9.9 Millionen zunahmen. In EGP-Währung stieg der Nettoumsatz um 71,4% auf EGP 2.2 Milliarden, während der durchschnittliche Verkaufspreis um 54.1% auf 67'711 EGP/qm gegenüber dem ersten Halbjahr 2023 anstieg. Andererseits hat Makadi Heights die Forderung der Tourismusentwicklungsbehörde nach einer zusätzlichen Landzahlung in Höhe von USD 5.6 Millionen über einen Zeitraum von zehn Jahren akzeptiert, um im Gegenzug eine neue Entwicklungszeit von acht Jahren für die verbleibende Landbank von Makadi Heights zu erhalten. Die Gesamteinnahmen von Makadi Heights stiegen um 36.5 % und erreichten CHF 10.9 Millionen. In EGP erhöhten sich die Einnahmen um 84.2% im Vergleich zum ersten Halbjahr 2023. The Cove, UAE: Die Gruppe schloss mit Cove Holdings Limited einen verbindlichen Aktienkaufvertrag über den Verkauf des gesamten Aktienkapitals von RAK ab. Der Gesamtwert der Transaktion beträgt USD 40 Millionen. ODH und die anderen RAK-Aktionäre erhalten für ihre gesamte Beteiligung an RAK einen Barerlös von rund USD 23 Millionen. Darüber hinaus übernimmt der Käufer rund USD 18 Millionen der Schulden von RAK, wodurch sich die Gesamtverschuldung von ODH verringert. Der Abschluss der Transaktion wird für das dritte Quartal 2024 erwartet, vorbehaltlich der Erfüllung bestimmter Abschlussbedingungen. Die Gesamteinnahmen für das erste Halbjahr 2024 blieben mit CHF 11.8 Millionen im Vergleich zum ersten Halbjahr 2023 nahezu unverändert, während die Belegungsrate um 5 Prozentpunkte auf 74% gegenüber 79% im ersten Halbjahr 2023 zurückging.

Präsentation: Der Finanzbericht und die dazugehörige Präsentation können auf der Webseite von Orascom Development, unter der Rubrik Investor Relations, eingesehen werden: https://www.orascomdh.com/investor-relations Telefonkonferenz heute um 14:00 CET: Orascom Development lädt Sie zu den 3-Monatsresultaten heute, 14. August 2024, um 14:00 CET, zu einem Konferenzgespräch ein. CEO Omar El Hamamsy, CFO Ashraf Nessim sowie Ahmed Abou El Ella, Director Investor Relations, präsentieren die Resultate des ersten Halbjahres 2023. Anschliessend können Fragen gestellt werden. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Dial-in details are as follows: Click here for the webinar link Event Nummer: 938 6192 3041 Event Passwort: 918804 Eine Aufnahme wird nach dem Call verfügbar sein. Kontakt für Investors: Ahmed Abou El Ella Group Director of Investor Relations Tel: +20 224 61 89 61 Mobile: +20 122129 5555 Email: ir@orascomdh.com Über Orascom Development Holding AG: Orascom Development Holding (ODH) ist ein führender Entwickler von integrierten Ortschaften, die Hotels, Privatvillen, Wohnungen, Freizeiteinrichtungen wie etwa Golfplätze und Jachthäfen aber auch unterstützende Infrastruktur umfassen. Das breit diversifizierte Portfolio von Orascom Development Holding umfasst Destinationen in sieben Ländern (Ägypten, Vereinigte Arabische Emirate, Oman, Schweiz, Marokko, Montenegro und Grossbritannien). Die Gruppe betreibt momentan zehn Destinationen: Fünf in Ägypten (El Gouna, Taba Heights, Makadi Heights, O West und Byoum), The Cove in den Vereinigten Arabischen Emiraten, Jebel Sifah und Hawana Salalah in Oman , Luštica Bay in Montenegro und West Carclaze Garden Village in Grossbritannien. Die Aktien von ODH sind an der SIX Swiss Exchange kotiert. Für weitere Informationen siehe auch https://www.orascomdh.com/ . Disclaimer: Diese Medienmitteilung kann in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten, die auf derzeitigen Annahmen und Prognosen der Unternehmensleitung von ODH beruhen. Bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die tatsächliche Entwicklung, insbesondere die Ergebnisse, die Finanzlage und die Geschäfte von ODH wesentlich von zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. ODH übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen fortzuschreiben oder sie an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.

