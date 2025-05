Altdorf - Die Orascom Development Holding kann sich vom Handel an der Schweizer Börse verabschieden. Die SIX Exchange Regulation hat die Dekotierung der Namenaktien des Bau-. und Tourismuskonzerns per 5. Juni 2025 genehmigt. Der letzte Handelstag wurde auf den 4. Juni 2025 festgelegt. Die Dekotierung der Namenaktien war von den Aktionären im Rahmen der ordentlichen Generalversammlung vom 8. Mai 2025 beschlossen worden. Die Sawiris-Familie hatte im ...

