The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 12.06.2025.

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 12.06.2025

.

ISIN Name

DE000DFK0CU0 DZ BANK IS.A1454

CA1941683080 COLIBRI RESOURCE CORP.

CA67053L1085 NULEGACY GOLD CORP.

CA74061L1040 PREMIUM RES LTD. O.N.

CH0038285679 ORASCOM DEVEL.NA.SF 5

US00901B1052 AIM IMMUNOTECH INC.

US21077C3051 CONTEXTLOGIC INC.

US68237Q1040 ONCONETIX INC. DL -,00001





