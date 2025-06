Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

CA74061L1040 NexMetals Mining Corp. 12.06.2025 CA65346E1051 NexMetals Mining Corp. 13.06.2025 Tausch 1:1

US68237Q1040 Onconetix Inc. 12.06.2025 US68237Q2030 Onconetix Inc. 13.06.2025 Tausch 85:1

CA67053L1085 NuLegacy Gold Corp. 12.06.2025 CA67053L6035 NuLegacy Gold Corp. 13.06.2025 Tausch 25:1

US00901B1052 AIM ImmunoTech Inc. 12.06.2025 US00901B3033 AIM ImmunoTech Inc. 13.06.2025 Tausch 100:1

CA1941683080 Colibri Resource Corp. 12.06.2025 CA1941684070 Colibri Resource Corp. 13.06.2025 Tausch 5:1





