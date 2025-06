The following instruments on XETRA do have their first trading 13.06.2025Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 13.06.2025Aktien1 AU0000095721 DUG Technology Ltd.2 AU0000181984 Vulcan Steel Ltd.3 AU0000153413 Western Gold Resources Ltd.4 US00901B3033 AIM ImmunoTech Inc.5 CA1941684070 Colibri Resource Corp.6 CA65346E1051 NexMetals Mining Corp.7 CA67053L6035 NuLegacy Gold Corp.8 US68237Q2030 Onconetix Inc.Anleihen1 US009158BP01 Air Products & Chemicals Inc.2 XS3090109813 Deutsche EuroShop AG3 XS3096108819 Amphenol Corp.4 AU3CB0312791 BP Capital Markets PLC5 XS2845835318 Davide Campari-Milano N.V.6 XS3097936176 Realty Income Corp.7 XS3094765735 RWE AG8 DE000DW6AJG3 DZ BANK AG9 CH1433241226 Hilti AG10 CH1433241234 Hilti AG11 XS3094762989 RWE AG12 US963320BD71 Whirlpool Corp.13 US963320BE54 Whirlpool Corp.14 FR0014010J41 Agence Française de Développement15 XS3096165025 Alfa Laval Treasury International AB16 IT0005655136 Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.17 EU000A4ECKZ8 European Investment Bank (EIB)18 GB00BMY62Z61 Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich19 DE000NLB5D95 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-20 DE000NLB5D87 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-21 DE000NLB5D79 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-22 US681936BP48 Omega Healthcare Investors Inc.23 XS3097933744 Realty Income Corp.24 XS3092615189 Urenco Finance N.V.25 US92939UAR77 WEC Energy Group Inc.26 DE000HEL0HR1 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale27 DE000HEL0HQ3 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale28 DE000HEL0HN0 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale29 DE000HEL0HM2 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale