Neuhausen - Der Medizinalbedarfhersteller IVF Hartmann hat im ersten Halbjahr 2024 mehr Umsatz erzielt und deutlich mehr verdient. Im Gesamtjahr will der Konzern weiter zulegen. Der Umsatz stieg im ersten Semester 2024 um 6,9 Prozent auf 76,5 Millionen Franken, wie IVF Hartmann am Mittwoch mitteilte. In den meisten Vertriebskanälen habe IVF Marktanteile hinzugewinnen können, und dies obwohl viele Märkte unter grossem Preisdruck gestanden hätten. ...

