Getragen von der Hoffnung auf Zinssenkungen in den USA dürfte der DAX am Mittwoch vor der Veröffentlichung von US-Inflationsdaten etwas höher starten. Die Daten haben großen Einfluss auf die Geldpolitik der US-Notenbank. Am Vortag hatten bereits US-Erzeugerpreise die Indizes hierzulande, vor allem aber in New York gestützt. Der X-DAX signalisierte den deutschen Leitindex eine Stunde vor Handelsbeginn 0,4 Prozent höher bei 17.888 Punkten. Zur Wochenmitte winkt dem DAX der siebte Börsentag in Folge ...

