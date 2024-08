Das Hamburger Biotech-Unternehmen Evotec hat am Morgen die endgültigen Zahlen für das erste Halbjahr veröffentlicht. Hier gab es nach der massiven Gewinnwarnung in der Vorwoche nun keine Überraschungen. Das Papier muss am Morgen aber seiner starken Entwicklung vom Vortag Tribut zollen und notiert im Minus.Der Verlust im zweiten Quartal lag bei fast 95 Millionen Euro und damit gut sechsmal so hoch wie ein Jahr zuvor. Der Umsatz stieg derweil um rund sieben Prozent auf 182,1 Millionen Euro. Charles ...

Den vollständigen Artikel lesen ...