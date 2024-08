© Foto: ABB - picture alliance



Der Hamburger Wirkstoffentwickler hat seine finalen Ergebnisse für das erste Halbjahr bekanntgegeben. Die Verluste sind gegenüber dem Vorjahr deutlich gestiegen.Viele Anleger der Aktie von Evotec dürften am Mittwoch auf einen Befreiungsschlag gehofft haben, nachdem die Papiere vor wenigen Tagen auf ein weiteres Mehrjahrestief und damit den niedrigsten Stand seit Herbst 2016 gecrasht sind. Nach den am Morgen vorgelegten Zahlen zum ersten Halbjahr sieht es allerdings nicht aus, als könnte der am Dienstag in Erwartung des Geschäftsberichtes eingeleitete Rebound eine Fortsetzung finden. Niedrige Erwartungen noch einmal unterboten Zwar kletterten die Erlöse im abgelaufenen Quartal um 6,9 Prozent …