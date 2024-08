Frankfurt/Main - Der Dax ist am Mittwoch mit Kursgewinnen in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 17.890 Punkten berechnet, 0,4 Prozent über dem Schlussniveau vom Vortag. An der Spitze der Kursliste rangierten Rheinmetall, Sartorius und Adidas, am Ende RWE, Brenntag und Eon.



"Der Morgen ist insgesamt von einer ganzen Reihe an Quartalszahlen von Unternehmen auch aus der zweiten Börsenreihe geprägt", sagte Marktexperte Andreas Lipkow. "Die Investoren werden es jedoch weiterhin vorsichtig angehen."



Auf der Agenda stünden die US-Verbraucherpreise, "die erhebliches Überraschungspotenzial haben können", fügte Lipkow hinzu. Die Marktteilnehmer seien derzeit sehr optimistisch, was die US-Zins- und Geldmarktpolitik angehe. Ob die Erwartungshaltung von Zinssenkungen über 50 Basispunkten eingehalten werde, stehe aber vollends in den Sternen. "Etwas Klarheit werden die heutigen US-Preisdaten liefern können."



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Mittwochmorgen etwas stärker: Ein Euro kostete 1,1003 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,9088 Euro zu haben.



Der Ölpreis stieg unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 9 Uhr deutscher Zeit 81,10 US-Dollar; das waren 41 Cent oder 0,5 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.