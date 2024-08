Der IT-Dienstleister Nagarro verzeichnete im zweiten Quartal 2024 ein beachtliches Wachstum, ungeachtet der aktuellen Wirtschaftslage. Die Umsatzerlöse stiegen um 7,6 Prozent auf 244,1 Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Das bereinigte EBITDA kletterte sogar um 22,7 Prozent auf 35,5 Millionen Euro, was zu einer verbesserten Marge von 14,5 Prozent führte. Allerdings machten sich auch Verzögerungen in der erwarteten Nachfrageerholung bemerkbar, die zu Überkapazitäten in der Softwareentwicklung führten.

Ausblick und Halbjahresergebnisse

Für das Gesamtjahr hält das Management an seiner Prognose fest und visiert weiterhin einen Umsatz von etwa einer Milliarde Euro bei konstanten Wechselkursen an. Die operative Marge soll bei rund 14 Prozent liegen. Im ersten Halbjahr 2024 erzielte Nagarro ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von 6,3 Prozent. Der Nettogewinn stieg auf 28,6 Millionen Euro, während die Zahl der Fachkräfte leicht auf 18.301 reduziert wurde.

