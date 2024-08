Die GRAMMER Gruppe hat heute die Geschäftszahlen für das erste Halbjahr 2024 veröffentlicht. Der Konzernumsatz sank demnach in der Berichtsperiode um 5,0 % auf 1.114,5 Mio. EUR (01-06 2023: 1.172,6 Mio. EUR). Diese Entwicklung resultierte insbesondere aus dem Umsatzrückgang in der Region EMEA auf 561,1 Mio. EUR (01-06 2023: 639,8 Mio. EUR), während die Umsätze in APAC sowie in AMERICAS leicht um 3,3 % auf 254,2 Mio. EUR respektive 2,9 % auf 327,1 Mio. EUR zulegten. Im Hinblick auf die beiden Produktbereiche zeigten sich sehr unterschiedliche Entwicklungen. Im Bereich Automotive stagnierte der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...