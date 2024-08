© Foto: Richard Drew - picture alliance/dpa



Die Aktienmärkte könnten Ende dieses Monats einen großen Turnaround verzeichnen, sodass Investoren jetzt die Gelegenheit haben, den Dip zu kaufen, sagt ein Analyst von Goldman Sachs. Die Gewinne von Nvidia am 28. August und das Wirtschaftssymposium der US-Notenbank in Jackson Hole am 22. und 23. August könnten den Aufschwung am US-Aktienmarkt vorantreiben, so Scott Rubner, technischer Stratege bei Goldman Sachs, in einer Notiz. Die Situation werde den Anlegern ein kurzfristiges Zeitfenster eröffnen, um "den Dip zu kaufen" und von einem Wiederanstieg der Aktienkurse zu profitieren, der die Aktienmärkte nach den US-Wahlen im November auf neue Höchststände treiben werde, sagte Rubner. Der …