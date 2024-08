© Foto: Philipp Schulze/dpa +++ dpa-Bildfunk +++



Rheinmetall übernimmt den US-Fahrzeugspezialisten Loc Performance Products, LLC und erweitert damit seine Präsenz im amerikanischen Verteidigungsmarkt.Der Zukauf stärkt Rheinmetalls Position in laufenden Ausschreibungen des US-Militärs, darunter das XM30-Programm für Schützenpanzer mit einem Umfang von 45 Milliarden US-Dollar bemessen und das CTT-Programm für taktische LKW mit einem Volumen von 16 Milliarden US-Dollar. Das dürfte den Aktienkurs des DAX-Titels weiter befeuern, der in den vergangenen Tagen stark gestiegen ist. Allerdings wächst die Gefahr eines Pullbacks, was die Warburg Bank nicht von einer Kaufempfehlung abhält. Durch die Akquisition, die auf einem Unternehmenswert von 950 …