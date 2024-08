München (ots) -Wild! Wide! Wahnsinn! Premiere! Zum ersten Mal feiern Benni und Dennis Wolter ihre Show "World Wide Wohnzimmer" auf Joyn. "Wir tun uns richtig auf euch freuen", verkündet Benni Wolter vor dem Start am Donnerstag, 15. August, begeistert und verspricht: Die neuen Episoden werden noch schräger und absurder als je zuvor. Weiß Hazel Brugger, wie man zum "Alpha-Mann" wird? Wie viele Songs erkennen Papaplatte und Reeze? Kann Julia Beautx die goldene Tischplatte gewinnen? Einschalten und mitlachen - die Wolter Twins garantieren beste Unterhaltung und jede Menge Spaß!Das Line-Up der ersten drei Folgen "World Wide Wohnzimmer" auf Joyn:- Donnerstag, 15. August: Gute Frage, sehr gute Antwort - mit Hazel Brugger- Freitag, 16. August: Erkennst DU den Song? - mit Papaplatte & Reeze- Montag, 19. August: Korrekt oder Weg! - mit Julia BeautxDas ist "World Wide Wohnzimmer":Die Zwillinge Dennis und Benni Wolter begrüßen in ihrem Wohnzimmer Promis aus Pop, Politik, Kultur und Social Media und laden zu witzigen Quizzes, verrückten Talk-Games und spannenden Interviews."World Wide Wohnzimmer", die neuen Folgen ab Donnerstag, 15. August 2024, danach immer montags, mittwochs und freitags ab 17 Uhr kostenlos auf JoynDie Serie wird von "PrettyWellDone" produziert.Über JoynAuf Joyn finden die Nutzer:innen kostenlos ein umfangreiches und anbieterübergreifendes Programm-Angebot. Die Streaming-Plattform der ProSiebenSat.1 Media SE stellt rund 70 Live-TV-Sender und rund 33.000 Format- und Programm-Stunden ohne Abogebühr zum Abruf bereit. Dazu gehören Realitys wie "Forsthaus Rampensau", Serien wie der SAT.1-Erfolg "Die Landarztpraxis", zahlreiche US-Filme, Dokumentationen und Serien in ganzen Staffeln zum Bingen bis hin zu Mediatheken und Sportinhalten von ProSiebenSat.1 sowie weiterer Inhalte-Partner wie Viacom und Eurosport. Im Premium-Bereich gibt es exklusive Programm-Vorschauen auf die Highlight-Formate der Sendergruppe sowie zusätzliche Pay-TV-Channels, TV-Channels und VoD-Inhalte in HD-Qualität. Die Joyn GmbH ist eine hundertprozentige Tochter der ProSiebenSat.1 Media SE und steht unter der Geschäftsführung von Katharina Frömsdorf (CEO), Nicole Agudo Berbel und Benjamin Risom. Weitere Infos unter www.joyn.de.Pressekontakt:Pressekontakt:Luisa HollmannTel.: +49 (0) 89 95071185luisa.hollmann@seven.onePhoto Production & Editingemail: photo@seven.oneInfos und Fotos: www.presse.joyn.deOriginal-Content von: Joyn, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/134520/5843207