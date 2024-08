Unterföhring (ots) -"Die Schuhe, die Socken, Udos Haare aus den Siebzigern - das passt alles!" Wenn "Der Udonaut & die Paniker" die SAT.1-Bühne rocken, traut Moderator Matthias Opdenhövel seinen Augen kaum. Steht da wirklich ein Udo Lindenberg-Lookalike auf der Bühne oder ist das womöglich das Original?Zum Verwechseln ähnlich: In der neuen SAT.1-Show "The Tribute - Die Show der Musiklegenden" suchen Sängerin Yvonne Catterfeld, ESC-Ikone Conchita Wurst und Panikorchester-Legende Bertram Engel ab Freitag, 16. August, um 20:15 Uhr die beste Coverband Deutschlands.Jurymitglied Bertram Engel, Schlagzeuger von Udo Lindenberg: "Wenn Dominik redet - das ist das Original. Da kriege ich Beklemmungen. Und ich kenne Udo ja seit 47 Jahren persönlich." Das Geheimnis von Dominik Feist, Sänger von "Der Udonaut & die Paniker": "Ich habe die Stimme, genau wie Udos Bewegungen, durch unzählige Stunden Video- und Live-Konzert-Studium verfeinert. Meine Kostüme stammen direkt von seiner Schneiderin. Und vor dem Auftritt, wenn das Intro läuft und das Saallicht ausgeht, gibt's natürlich einen (F)Eierlikör - wie bei Udo!"Zwölf Weltstars auf einer Bühne. Gegen "Der Udonaut & die Paniker" treten elf weitere Coverbands an. Sie alle treiben die Imitations-Perfektion auf die Spitze. Sie alle bieten eine nostalgische Reise durch die Musikgeschichte. Doch wer wird die beste Coverband Deutschlands? Der Siegerpreis: Ein Konzert vor bis zu 4.000 Zuschauern im RuhrCongress in Bochum.Tickets für "The Tribute - Live in Concert" gibt es ab sofort unter: https://www.eventim.de/event/the-tribute-die-show-der-musiklegenden-ruhrcongress-bochum-19001533/"The Tribute - Die Show der Musiklegenden" wird von Cheerio Entertainment produziert. Weitere Infos sowie Interviews und Fotos der Bands und Jury finden Sie unter: http://presse.sat1.de/thetribute"The Tribute - Die Show der Musiklegenden" - fünf Folgen ab Freitag, 16. August, um 20:15 Uhr in SAT.1 und bereits seit Freitag, 9. August, auf JoynPressekontakt:Swantje RollContent Communicationsphone: +49 (0) 89 95 07 -1135email: Swantje.Roll@seven.onePhoto Production & EditingIsabella Toennesphone: +49 (0) 89 95 07 - 1172email: Isabella.Toennes@seven.oneOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/5843205