Der Biomethan-Versorger Landwärme will sich in einem Eigenverwaltungsverfahren neu sortieren. Grund ist laut der Pressemitteilung der Preisverfall der Treibhausgasminderungsquoten (THG-Quoten), mit denen das Unternehmen handelt. Gemeinsam mit seiner Muttergesellschaft LW Capital hat Landwärme ein sogenanntes Eigenverwaltungsverfahren eingeleitet. Landwärme darf also auch in der Insolvenz die Geschäfte in seinen eigenen Händen behalten.Das Eigenverwaltungsverfahren ist eine Option innerhalb des Insolvenzrechtes ...

