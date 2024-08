Die gestrige Nachricht von SGF signalisiert einen entscheidenden Moment für das Unternehmen, das mit der Übernahme von drei Internet-Zahlungsdienstleistern einen strategischen Wechsel vollzieht. Damit wandelt sich SGF zu einem wichtigen Akteur im FinTech-Sektor, der sich auf Prepaid-Dienste (Emoney) konzentriert. Der Schritt markiert den Übergang der SGF von einem investorenbasierten Modell zu einem traditionellen operativen Geschäft, was letztendlich zur heutigen Umbenennung des Unternehmens in "The Payments Group Holding" führen wird. In einem ersten Schritt wird die SGF 75 % der Anteile an der Funanga AG, Campamocha Ltd. und Surfer Rosa Ltd. erwerben und damit eine börsennotierte FinTech-Gruppe mit ca. 50 Mitarbeitern schaffen. Das prognostizierte Transaktionsvolumen für 2025 liegt bei über EUR 140 Mio., bei einem Nettoumsatz von rund EUR 15 Mio. Angesichts des hohen Wachstumspotenzials und Margen von 45-50% (mwb Est.) halten die Analysten von mwb research die Erstbewertung für gerechtfertigt. Nach Einholung weiterer Informationen planen die Analysten eine vollständige Überprüfung der zukünftigen Equity Story von SGF. In der Zwischenzeit behält mwb research das aktuelle BUY-Rating bei, setzt aber das Kursziel auf den "Akquisitionsmultiplikator" des Unternehmens von EUR 2,40. Die Aktie bietet somit ein erhebliches Aufwärtspotenzial. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/SGT%20German%20Private%20Equity