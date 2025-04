The Payments Group Holding (PGH) hat verbesserten Bedingungen für die Übernahme von The Payments Group (TPG) zugestimmt. Diese beinhalten einen variablen Kaufpreis, der auf der Bewertung der PGH-Aktien basiert. Zudem wurde die Kaufoption bis zum 31. Januar 2027 verlängert, wobei ein verbessertes Bewertungsverhältnis zugunsten der PGH-Aktionäre erwartet wird. Die Fristen für die Erfüllung der Bedingungen wurden ebenfalls bis März 2026 verlängert - bis dahin beabsichtigt PGH, 10 Mio. EUR von Private-Equity-Investoren einzuwerben. Unabhängig davon hat PGH seine Beteiligung an einem Portfoliounternehmen aus dem Heritage VC Portfolio veräußert und dadurch rund 1,9 Mio. EUR an Barmitteln generiert, allerdings unter Inkaufnahme eines Buchwertverlusts von 1,7 Mio. EUR. Die neuen Bedingungen und verlängerten Fristen erhöhen die Wahrscheinlichkeit eines erfolgreichen Abschlusses der Übernahme. Allerdings belasten der Verkauf unter Buchwert sowie anhaltende rechtliche Auseinandersetzungen derzeit den Aktienkurs von PGH. Die Analysten von mwb research bewerten PGH auf Basis eines konservativ berechneten Nettoinventarwerts (NAV) und bekräftigen daher ihre Kaufempfehlung mit einem unveränderten Kursziel (PT) von 1,50 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/The%20Payments%20Group%20Holding