The Payments Group Holding GmbH & Co. KGaA: Aktivierung der E-Geld-Lizenz der The Payments Group seitens der MFSA und wegweisende Kooperation mit einem führenden mobilen Bezahlsystem



24.07.2025 / 10:15 CET/CEST

+++ Ad-hoc Mitteilung +++ The Payments Group Holding - Aktivierung der E-Geld-Lizenz der The Payments Group seitens der MFSA und wegweisende Kooperation mit einem führenden mobilen Bezahlsystem Die The Payments Group (TPG) startet strategische Kooperation mit Bluecode

Meilenstein für die The Payments Group Frankfurt am Main, 24. Juli 2025 - Die Malta Financial Services Authority (MFSA) hat die Lizenz des E-Geldinstituts Calida Financial Ltd. (Calida) aktiviert. Die The Payments Group Holding (PGH), 2012 gegründete und im August 2024 umfirmierte Holdinggesellschaft mit Sitz in Frankfurt am Main, hatte im August 2024 die Akquisition von vier untereinander kooperierenden FinTech- und PayTech-Unternehmen, zusammen die The Payments Group (TPG), vereinbart, darunter auch Calida. Diese Transaktion steht noch unter verschiedenen aufschiebenden Bedingungen. Calida, ein in Malta ansässiger Internet-Zahlungsdienstleister, hat im August 2024 die E-Geld-Lizenz der maltesischen Finanzaufsichtsbehörde (MFSA) erhalten. Nach erfolgreicher Erfüllung sämtlicher Mobilisierungsauflagen wurde die Lizenz nun aktiviert. Sie berechtigt Calida, innovative E-Geld-Produkte und -Dienstleistungen in ganz Europa anzubieten - einschließlich der Eröffnung von Zahlungsverkehrskonten für Privatkunden. Calida wird nun in enger Zusammenarbeit mit den weiteren Unternehmen der TPG-Gruppe - der Funanga AG, der TWBS Ltd. und der Surfer Rosa Ltd. - und gestützt auf konkrete Marktnachfrage, eine Reihe maßgeschneiderter operativ einsatzbereiter Lösungen für Endkunden sowie für Online-Händler einführen. Dazu gehört primär eine Kooperation mit Bluecode, einem führenden europäischen mobilen Zahlungsdienst mit rund 160 Millionen Akzeptenzstellen. Bluecode arbeitet mit internationalen Netzwerken wie Alipay+ und Discover Global Network zusammen und ist Mitglied der European Mobile Payment Systems Association (EMPSA), der auch Anbieter wie Swish, Twint und Vipps angehören. So können Endkunden mit der Bluecode-App nahezu weltweit bezahlen. Die TPG wird nun als erster E-Geld-Emittent integraler Teil des Bluecode-Zahlungssystems. Die Prepaidlösung ermöglicht Personen, deren Hausbanken nicht direkt an Bluecode angebunden sind, ebenfalls Zahlungen über die Bluecode-App zu tätigen. So steht die beliebte Prepaid-Lösung für mobile Zahlungen nun erstmals allen Einwohnern des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) zur Verfügung. Es handelt sich um einen vollständig in Europa entwickelten Zahlungsdienst, der als Alternative zu den dominierenden US-amerikanischen Zahlungs- und Kreditkartensystemen speziell für den EWR konzipiert wurde. TPG hat ihren neuen Prepaid-Zahlungsdienst nahtlos in die Bluecode-App integriert. Seine Aktivierung erfolgt in wenigen Minuten, das Aufladen des Guthabens ist bequem per SEPA-Überweisung, Kredit- oder Debitkarte sowie weiteren länderspezifischen Zahlungsmethoden möglich. Nutzerinnen und Nutzer profitieren von einer sicheren Lösung mit hohen Datenschutzstandards und voller Ausgabenkontrolle. Ergänzt wird das Angebot durch digitale Mehrwertdienste, Kundenbindungsprogramme und personalisierte Angebote direkt in der Bluecode-App. Über The Payments Group Holding Die The Payments Group Holding (PGH) ist eine 2012 gegründete und im August 2024 umfirmierte Holdinggesellschaft und ein Venture Capital-Anbieter mit Sitz in Frankfurt am Main. Im August 2024 hat die PGH einen Kaufvertrag über den Erwerb von vier PayTech-Unternehmen unterzeichnet, dessen Closing nach dem Eintreten bestimmter aufschiebender Bedingungen im Sommer 2025 erwartet wird. Nach Vollzug der Transaktion wird die PGH eine Gruppe aus vier operativen PayTech-Unternehmen bilden: Funanga AG, Campamocha Ltd. mit ihren 100%igen Tochtergesellschaften TBWS Ltd. und Calida Financial Ltd. sowie Surfer Rosa Ltd. bilden eine wachstumsstarke, vertikal integrierte eMoney-PayTech-Unternehmensgruppe - The Payments Group (TPG). TPG bietet eigene geschlossene und offene (Marken- und White-Label-)Prepaid-Zahlungsdienste für Hunderte von Online-Händlern weltweit an. Die Synergie zwischen diesen Unternehmen positioniert die TPG als künftigen Marktführer in den Bereichen Embedded Financial Products und Prepaidlösungen. Die Calida Financial Ltd. ist das regulierte Unternehmen innerhalb der TPG, nachdem sie im August 2024 eine E-Geld-Lizenz von der maltesischen Finanzaufsicht (MFSA) erhalten hat. Diese Lizenz erlaubt es Calida Financial Ltd. innovative E-Geld-Dienstleistungen und -Produkte in ganz Europa anzubieten. TPG beschäftigt über 50 Mitarbeiter und ist global tätig. Kunden von TPG nutzen die mehr als 550.000 POS-Bargeldzahlstellen sowie das globale Online-Prepaid-Kartennetzwerk zur Abwicklung von Bargeld- und bargeldlosen Online-Zahlungen. Des Weiteren betreibt die PGH mit ihrer künftig 25%igen Beteiligung German AI Projects GmbH gemeinsam mit AI-Experten einen auf AI fokussierten Company Builder namens 'Softmax AI'. Daneben hält die PGH aus ihrer Historie als ein führender deutscher Venture Capital-Anbieter unter der Marke German Startups Group ein Heritage VC-Portfolio an Minderheitsbeteiligungen an teils aussichtsreichen deutschen Startups über ihre 100%ige Tochtergesellschaft German Startups Group VC GmbH.



Weitere Informationen: www.tpgholding.com . Über The Payments Group Die The Payments Group (TPG) ist ein dynamisches wachsendes, vertikal integriertes FinTech Unternehmen im Bereich E-Geld. TPG bietet geschlossene und offene Prepaid-Zahlungsdienste (E-Geld) unter eigener Marke und als White-Label-Lösung für Hunderte von Online-Händlern weltweit an. Das Unternehmen stellt eine skalierbare Fintech-Plattform zur Verfügung. Diese Plattform ermöglicht Online-Händlern den Zugang zu bisher unerschlossenen Bargeld- und Prepaid-Märkten sowie zu eingebetteten Finanzprodukten, wodurch sie ihren gesamten adressierbaren Markt erweitern und ihre Umsätze steigern können. TPG ist international tätig und arbeitet mit einer Reihe weltweit führender Online-Händler aus verschiedenen Branchen zusammen. TPG-Kunden können mehr als 550.000 POS-Bargeldzahlstellen und ein globales Online-Prepaid-Kartennetzwerk nutzen, um Bar- und bargeldlose Online-Zahlungen abzuwickeln. TPG beschäftigt weltweit mehr als 50 Mitarbeiter.



Weitere Informationen: www.payments-group.com Über Bluecode Bluecode ist ein europäischer Bezahldienst, der bargeldloses Bezahlen per Mobiltelefon ermöglicht. Das System nutzt einen einmaligen Zahlungstoken, der entweder als Barcode oder QR-Code dargestellt wird und per Scan oder per NFC (Near Field Communication) übertragen werden kann. Bluecode ist direkt mit dem Bankkonto des Nutzers verbunden. Akzeptiert von einem breiten Netzwerk von Händlern, kann Bluecode über Apps von Banken, Händlern und anderen Anbietern sowie über die eigene Bluecode-App genutzt werden. Darüber hinaus lässt sich Bluecode mit Kundenbindungsprogrammen verknüpfen. Bluecode arbeitet mit internationalen Netzwerken wie Alipay+, Discover® Global Network und EMPSA (European Mobile Payment Systems Association) zusammen, um Interoperabilität untereinander zu ermöglichen. Bluecode wird somit weltweit akzeptiert.



Weitere Informationen: www.bluecode.com Investor Relations Kontakt

Rosenberg Strategic Communications

Alexander Schmidt

a.schmidt@rosenbergsc.com



