Erstmals in diesem Jahr hat der Aktienkurs der The Payments Group Holding das Penny-Stock-Terrain verlassen - und zwar deutlich: Auslöser des Kurschubs um mehr als 40 Prozent auf in der Spitze knapp 1,30 Euro ist die nun erfolgte Aktivierung der bereits im September 2024 erhaltenen E-Geld-Lizenz der maltesischen Aufsichtsbehörde (MFSA) für die zum Unternehmensverbund gehörende Tochter Calida Financial. ...

