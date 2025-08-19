Die maltesische Finanzaufsicht MFSA hat die Übernahme von Calida Financial durch The Payments Group Holding (PGH) genehmigt - vorbehaltlich der formalen schriftlichen Bestätigung - und damit die letzte Hürde für die Übernahme der gesamten The Payments Group (TPG) durch PGH aus dem Weg geräumt. Zur TPG gehören Calida, Funanga, TWBS und Surfer Rosa. Das im August 2024 vereinbarte Geschäft transformiert PGH von einer Übergangs-Holding zu einer regulierten PayTech-Plattform. Mit der Genehmigung durch die MFSA verfügt PGH nun wirtschaftlich über eine Call-Option auf die TPG-Gesellschaften, die nicht länger vom Eintritt externer Bedingungen abhängt und somit einen eigenständigen wirtschaftlichen Wert bzw. Vermögenswert darstellt. Nach unserer Einschätzung stärken die regulatorische Klarheit und erreichte operative Meilensteine die Equity Story von PGH. Daher heben wir unser Kursziel von zuvor 1,50 EUR auf 1,80 EUR an und stufen die Aktie von Halten auf Kaufen (BUY) hoch. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/the-payments-group-holding





© 2025 AlsterResearch