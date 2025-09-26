EQS-Ad-hoc: The Payments Group Holding GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen

The Payments Group Holding GmbH & Co. KGaA: The Payments Group Holding erhält finale Zustimmung der MFSA für die Übernahme der The Payments Group



26.09.2025 / 16:37 CET/CEST

+++ Ad-hoc Mitteilung +++ The Payments Group Holding erhält finale Zustimmung der MFSA für die Übernahme der The Payments Group Closing in den nächsten Monaten erwartet

Verhandlungen mit Investoren zur Finanzierung der Bartranche schon begonnen Frankfurt am Main, 26. September 2025 - Die The Payments Group Holding (PGH), eine 2012 gegründete und im August 2024 umfirmierte Holdinggesellschaft mit Sitz in Frankfurt am Main, hat die abschließende, schriftliche Zustimmung der Finanzaufsicht von Malta, der Malta Financial Services Authority (MFSA), zur Übernahme des lizensierten E-Geldinstituts Calida Financial Ltd. erhalten. Damit ist der Weg frei zur Übernahme der The Payments Group (TPG), einer unter dieser Bezeichnung operierenden Gruppe aus vier kooperierenden, spezialisierten Fintech- und Paytech-Unternehmen einschließlich der Calida Financial Ltd. Die Geschäftsleistung rechnet mit einem Closing des Erwerbs der 72,9 bzw. 75%igen Anteile an den Zielunternehmen in den kommenden Monaten. Das Closing steht damit erstmals in der alleinigen Macht der PGH. Es erfordert die Finanzierung der von der PGH im Rahmen der Kompensation der Akquisition zu leistenden Bartranche durch eine einmalige Platzierung eigener Aktien. Diese soll außerhalb des Kapitalmarkts bei auf den Online-Payment-Sektor spezialisierten Investoren stattfinden. Die PGH hat bereits Verhandlungen mit daran interessierten, finanzstarken Kapitalgebern aufgenommen. Die übrige Kompensation der Akquisition erfolgt durch eine Übertragung von eigenen PGH-Aktien. Die Geschäftsführung rechnet damit, dass die PGH dafür zwischen 19 und 23 Mio. Stück wird aufwenden müssen. Die Anzahl ausstehender PGH-Aktien beläuft sich derzeit auf 11,4 Mio. Stück. Weitere 34,9 Mio. Aktien befinden sich im Eigenbestand der PGH. Für die verbleibenden 25% an den Zielgesellschaften hält die PGH eine Kaufoption bis 31. Januar 2027.





Über The Payments Group Holding Die The Payments Group Holding (PGH) ist eine 2012 gegründete und im August 2024 umfirmierte Holdinggesellschaft und ein Venture Capital-Anbieter mit Sitz in Frankfurt am Main. Im August 2024 hat die PGH einen Kaufvertrag über den Erwerb von vier PayTech-Unternehmen unterzeichnet, dessen Closing nach dem Eintreten bestimmter aufschiebender Bedingungen im Sommer 2025 erwartet wird. Nach Vollzug der Transaktion wird die PGH eine Gruppe aus vier operativen PayTech-Unternehmen bilden: Funanga AG, Campamocha Ltd. mit ihren 100%igen Tochtergesellschaften TBWS Ltd. und Calida Financial Ltd. sowie Surfer Rosa Ltd. bilden eine wachstumsstarke, vertikal integrierte eMoney-PayTech-Unternehmensgruppe - The Payments Group (TPG). TPG bietet eigene geschlossene und offene (Marken- und White-Label-)Prepaid-Zahlungsdienste für Hunderte von Online-Händlern weltweit an. Die Synergie zwischen diesen Unternehmen positioniert die TPG als künftigen Marktführer in den Bereichen Embedded Financial Products und Prepaidlösungen. Die Calida Financial Ltd. ist das regulierte Unternehmen innerhalb der TPG, nachdem sie im August 2024 eine E-Geld-Lizenz von der maltesischen Finanzaufsicht (MFSA) erhalten hat. Diese Lizenz erlaubt es Calida Financial Ltd. innovative E-Geld-Dienstleistungen und -Produkte in ganz Europa anzubieten. TPG beschäftigt über 50 Mitarbeiter und ist global tätig. Kunden von TPG nutzen die mehr als 550.000 POS-Bargeldzahlstellen sowie das globale Online-Prepaid-Kartennetzwerk zur Abwicklung von Bargeld- und bargeldlosen Online-Zahlungen. Des Weiteren betreibt die PGH mit ihrer künftig 25%igen Beteiligung German AI Projects GmbH gemeinsam mit AI-Experten einen auf AI fokussierten Company Builder namens 'Softmax AI'. Daneben hält die PGH aus ihrer Historie als ein führender deutscher Venture Capital-Anbieter unter der Marke German Startups Group ein Heritage VC-Portfolio an Minderheitsbeteiligungen an teils aussichtsreichen deutschen Startups über ihre 100%ige Tochtergesellschaft German Startups Group VC GmbH.



Weitere Informationen: www.tpgholding.com . Investor Relations Kontakt

Rosenberg Strategic Communications

Alexander Schmidt

a.schmidt@rosenbergsc.com



