Die Payments Group Holding (PGH) hat die endgültige schriftliche Genehmigung der MFSA für die Übernahme der Calida Financial Ltd. erhalten und damit den Weg für die vollständige Übernahme der The Payments Group (TPG) frei gemacht. Die Finanzierung soll über die Übertragung eigener Aktien (19-23 Mio. Aktien) sowie eine Barkomponente im Rahmen einer Privatplatzierung bei branchenspezialisierten Investoren erfolgen. Strategisch verwandelt das Geschäft PGH in einen regulierten, vertikal integrierten PayTech-Anbieter mit mehr als 550.000 POS-Cashpoints und einem globalen Prepaid-Kartennetzwerk. Das Management strebt bis 2028 eine Vervierfachung der Umsätze sowie zweistellige EBITDA-Margen an und schafft damit die Grundlage für eine starke Profitabilität. Die regulatorische Genehmigung untermauert unsere jüngste Anhebung des Kursziels auf 1,80 EUR. Entsprechend bestätigen wir unsere KAUFEN-Empfehlung. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/the-payments-group-holding
© 2025 AlsterResearch