Summary: Payments Group sondiert neue Beteiligungsmöglichkeiten KI und Biotech rücken in den Fokus Company Building als möglicher Wachstumspfad Payment bleibt Kerngeschäft The Payments Group Holding hat angekündigt, neben dem bestehenden Payment-Geschäft neue Betätigungsfelder zu prüfen. Im Fokus stehen dabei Investitionsmöglichkeiten im Bereich Künstliche Intelligenz sowie ausgewählte Biotech-Projekte. Die Gesellschaft reagiert damit auf Opportunitäten, die sich im Umfeld ihres bestehenden Netzwerks ergeben haben, und erweitert ihren strategischen Blick über das reine Zahlungsgeschäft hinaus. ...

