EQS-News: The Payments Group Holding GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung/Strategische Unternehmensentscheidung

The Payments Group Holding - Stand der Verhandlungen mit den TPG-Gesellschaftern und Neuausrichtung



03.01.2026 / 13:13 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





+++ Pressemitteilung +++ The Payments Group Holding - Stand der Verhandlungen

mit den TPG-Gesellschaftern und Neuausrichtung Closing der TPG-Akquisition nicht mehr überwiegend wahrscheinlich

Fokus auf alternative, aussichtsreiche Opportunitäten und Geschäftsfelder

Entsprechende Umfirmierung vorgesehen Frankfurt am Main, 3. Januar 2026 - Die The Payments Group Holding (PGH), eine 2012 gegründete und im August 2024 umfirmierte Holdinggesellschaft mit Sitz in Frankfurt am Main, informiert über den aktuellen Stand der schwebenden Akquisition einer Mehrheitsbeteiligung an den unter der Bezeichnung The Payments Group (TPG) operierenden PayTech-Unternehmen. In den am 24. November 2025 angekündigten, fortdauernden Verhandlungen über eine Anpassung der Modalitäten dieser Transaktion an geänderte wirtschaftliche Parameter der TPG und insbesondere über einen Wegfall der Barkomponente als Teil der Gegenleistung konnte bislang keine Einigung erzielt werden. Die PGH-Geschäftsleitung hält einen Abschluss der Transaktion in der bisher angestrebten Struktur nicht mehr für überwiegend wahrscheinlich, führt aber weiterhin Gespräche, die stattdessen in eine Minderheitsbeteiligung an einzelnen oder sämtlichen TPG-Gesellschaften gegen Übertragung einer überschaubaren Anzahl PGH-Aktien münden können. Eine solche hätte jedoch zunächst keine prägende wirtschaftliche Bedeutung für die PGH. Sollte die Akquisition einer Mehrheitsbeteiligung an der TPG nicht stattfinden, entfällt auf der anderen Seite die geplante Übertragung von 19 bis 23 Millionen Stück eigenen Aktien. Auch die vorherige Platzierung von weiteren einigen Millionen eigenen Aktien zur Finanzierung der Barkomponente der TPG-Akquisition wäre dann nicht nötig. Die PGH fokussiert sich indessen auf bestehende Vermögenswerte und die neuen Opportunitäten und Geschäftsfelder, die am 13. Dezember 2025 vorgestellt wurden, und wird ihren Aktionären bei der nächsten Hauptversammlung eine entsprechende Umfirmierung vorschlagen. Das Unternehmen blickt optimistisch auf das Jahr 2026. Im Vordergrund bei den Vermögenswerten stehen die 35%ige Beteiligung an der dynamisch wachsenden AuctionTech sowie Finanzforderungen gegenüber der SGT Capital Gruppe über 6,0 Mio. Euro und zusätzliche Schadenersatzansprüche von 1,7 Mio. Euro. Der gesamte NAV pro Aktie einschließlich nicht bilanzierter Werte auf Basis der derzeit ausstehenden 11,4 Mio. Aktien dürfte nach Ansicht der PGH in der Größenordnung von 1,50 Euro und damit deutlich höher als der aktuelle Aktienkurs liegen.



Über The Payments Group Holding Die The Payments Group Holding (PGH) ist eine 2012 gegründete und im August 2024 umfirmierte Holdinggesellschaft und ein Venture Capital-Anbieter mit Sitz in Frankfurt am Main und fokussiert sich auf bestehende Vermögenswerte und die neuen Opportunitäten und Geschäftsfelder, die in ihrer Pressemitteilung vom 13. Dezember 2025 vorgestellt wurden, darunter den Betrieb eines auf AI fokussierten Company Builders namens Softmax AI GmbH gemeinsam mit AI-Experten, an dem sie mit 25% beteiligt ist . Daneben hält die PGH aus ihrer Historie als ein führender deutscher Venture Capital-Anbieter unter der Marke German Startups Group ein Heritage VC-Portfolio an Minderheitsbeteiligungen an teils aussichtsreichen deutschen Startups über ihre 100%ige Tochtergesellschaft German Startups Group VC GmbH.



Weitere Informationen: www.tpgholding.com . Investor Relations Kontakt Rosenberg Strategic Communications Alexander Schmidt a.schmidt@rosenbergsc.com



03.01.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News