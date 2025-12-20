Summary: Payments Group stockt Beteiligung an AuctionTech auf Wandeldarlehen werden in Anteile umgewandelt Fokus auf digitales Immobiliengeschäft Exit-Perspektive mittelfristig angelegt The Payments Group Holding hat ihren Anteil am Berliner Softwareunternehmen AuctionTech deutlich erhöht. Durch die Umwandlung bestehender Wandeldarlehen steigt die Beteiligung auf rund 35 %. AuctionTech betreibt mit PropNow eine Plattform für digitale Angebotsverfahren beim Immobilienverkauf und zählt in diesem Segment zu den führenden Anbietern im deutschsprachigen Raum. Für The Payments Group ist der Schritt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
