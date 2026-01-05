Marktbericht für 5. Januar 2026: Der Jahresauftakt 2026 verläuft an den Aktienmärkten insgesamt ruhig, trotz einer geopolitisch angespannten Nachrichtenlage. Die militärische Intervention der USA in Venezuela sorgt zwar politisch für erhebliche Unruhe, wird von den Finanzmärkten bislang aber erstaunlich gelassen aufgenommen. Weder an den Aktien- noch an den Rohstoffmärkten ist eine ausgeprägte Risikoaversion zu erkennen. Ölpreise bewegen sich weiter auf moderatem Niveau, auch weil die Opec+ ihre Fördermengen vorerst stabil hält . Konjunkturseitig bleibt das Bild gemischt. In China hat sich das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Nebenwertewelt