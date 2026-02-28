Herausragende WochenentwicklungDie Aktie der Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554) konnte im Verlauf der Kalenderwoche 9 um beeindruckende 26,90 Prozent zulegen. Damit war das Hamburger Unternehmen der Top-Performer sowohl im TecDAX als auch im MDAX. Am Freitag schloss das Wertpapier bei 43,12 Euro, wobei das Wochenhoch im Tagesverlauf auf dem Handelsplatz Xetra bei 45,04 Euro lag.Status und RuMaS-EmpfehlungDie Aktie bleibt eine fortlaufende RuMaS-Empfehlung. ...

