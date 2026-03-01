DAX hängt US-Indizes ab: Block: Kurs explodiert, Telekom: Läuft immer besser, Nordex: Über 200 % im Plus

Der DAX konnte im Gegensatz zu den US-Indizes in der vergangenen Woche zulegen. Lediglich der Dow konnte hauchdünn zulegen. Im Fokus stand die Angst, dass sich KI zum Jobkiller entwickelt. Block lieferte ein Beispiel!Die Märkte schwankten, Übernahmegerüchte kochten hoch, Quartalszahlen überraschten - und mittendrin lieferten einige der spannendsten Aktien in der vergangenen Woche neue Impulse. Unser Wochenrückblick fasst die spannendsten Themen der Woche zusammen und liefert fundierte Aktienanalysen und spannende Aktientipps und Duelle. PayPal zwischen Abwehr und Begehrlichkeit Um PayPal ranken sich neue Spekulationen. Angeblich soll Stripe Interesse an einer Übernahme haben. Während das …Den vollständigen Artikel lesen ...
