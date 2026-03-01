Anzeige
Erste Psilocybin-Behandlungen laufen - warum steht Optimi noch bei Pennystock-Level?!
Markus Weingran
01.03.2026 17:27 Uhr
561 Leser
Artikel bewerten:
(1)

DAX hängt US-Indizes ab: Block: Kurs explodiert, Telekom: Läuft immer besser, Nordex: Über 200 % im Plus

Der DAX konnte im Gegensatz zu den US-Indizes in der vergangenen Woche zulegen. Lediglich der Dow konnte hauchdünn zulegen. Im Fokus stand die Angst, dass sich KI zum Jobkiller entwickelt. Block lieferte ein Beispiel!Die Märkte schwankten, Übernahmegerüchte kochten hoch, Quartalszahlen überraschten - und mittendrin lieferten einige der spannendsten Aktien in der vergangenen Woche neue Impulse. Unser Wochenrückblick fasst die spannendsten Themen der Woche zusammen und liefert fundierte Aktienanalysen und spannende Aktientipps und Duelle. PayPal zwischen Abwehr und Begehrlichkeit Um PayPal ranken sich neue Spekulationen. Angeblich soll Stripe Interesse an einer Übernahme haben. Während das …

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.