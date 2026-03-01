Die laufende RuMaS-Empfehlung Verbio hat am letzten Handelstag der Woche das aktuelle Kursziel nahezu erreicht und konnte im Verlauf der Woche eine deutliche zweistellige Steigerung verzeichnen. Konkret stieg der Kurs am Handelsplatz Xetra um beeindruckende 13,22 Prozent. Dieser starke Kursgewinn sicherte Verbio den dritten Platz im SDAX unter siebzig Werten. Ein weiteres Beispiel für die erfolgreiche Strategie von RuMaS zeigt sich in der Entwicklung ...

