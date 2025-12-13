EQS-News: The Payments Group Holding GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

The Payments Group Holding sieht Betätigungsfelder und Investmentopportunitäten im AI-Company Building und im BioTech-Bereich



+++ Pressemitteilung +++ The Payments Group Holding sieht Betätigungsfelder und Investmentopportunitäten im AI-Company Building und im BioTech-Bereich AI-Company Building-Ausgründungen

Disruptives, nachweislich klar überlegenes und erprobtes Diagnostik-Radiopharmazeutikum

Verhandlungen mit der The Payments Group Frankfurt am Main, 13. Dezember 2025 - Die The Payments Group Holding (PGH), eine 2012 gegründete und im August 2024 umfirmierte Holdinggesellschaft mit Sitz in Frankfurt am Main, sieht sehr interessante neue Betätigungsfelder und dort zugleich sehr aussichtsreiche Investmentopportunitäten. Diese stammen einerseits aus dem von Softmax AI gemeinsam betriebenen Company-Building und andererseits aus der Verfolgung der Forschungs- und Entwicklungsarbeit eines Teams von leitenden Ärzten und Chemikern, das ein neues, disruptives, nachweislich klar überlegenes und bereits seit über drei Jahren erfolgreich erprobtes Radiopharmazeutikum zur vielfach höher auflösenden Bildgebung bei der Diagnose bestimmter häufiger, ernster Erkrankungen zur Identifikation der besten, zielgenausten Therapieoption entwickelt hat. Vergleichbare Produkte, die heute im Einsatz aber der Neuentwicklung deutlich unterlegen sind, zählen zu sogenannten Blockbustern, womit man in der Pharma-Industrie Produkte bezeichnet, die Jahresumsätze in Milliardenhöhe erzielen. Im Bereich Künstliche Intelligenz sticht derzeit die Ausgründung Cognicare AI aus dem mit der Softmax AI betriebenen Company Building hervor, die bereits erprobte und stark nachgefragte Anwendungen für den wachsenden Altenpflegebereich anbietet. Die PGH rechnet zudem für 2026 mit weiteren vergleichbaren Erfolgen und Vertiefungsopportunitäten. Mit deren Wahrnehmung könnte sich die PGH nach Einstellung ihres aktiven VC-Geschäfts Mitte 2020 wieder auf ihre Wurzeln als erfolgreicher, jahrelang zweit-aktivster deutscher Wagniskapital-Investor unter der Firma German Startups Group und auf die asymmetrisch hohen Chancen von disruptiven Venture-Projekten zurückbesinnen. Sie strebt dabei an, sich auf solche Startups in der Frühphase zu konzentrieren, die nur überschaubaren Kapitalbedarf erfordern und eine hohe Planungssicherheit aufweisen. Diese Prämisse erfüllen die vorstehenden Betätigungsfelder und Investmentopportunitäten. Sie stellen keine Alternative zu der geplanten Akquisition der The Payments Group (TPG) dar, sondern eine Ergänzungsmöglichkeit im Sinne einer Portfoliodiversifikation. Falls in den gegenwärtigen Verhandlungen zur Anpassung der Modalitäten dieser Transaktion an geänderte wirtschaftliche Parameter der TPG keine die Interessen der PGH-Aktionäre wahrende Einigung erzielt werden könnte, würde die TPG-Akquisition nicht stattfinden und auf der anderen Seite auch die dafür notwendige Übertragung einer größeren Anzahl eigener Aktien etwa in der Größenordnung von 19 bis 23 Millionen Stück entfallen. Daneben wäre dann auch die vorherige Platzierung von einigen Millionen eigenen Aktien zur Finanzierung der Barkomponente der TPG-Akquisition nicht erforderlich. CEO und Gründer Christoph Gerlinger: "Im Nachhinein erweist sich die uns aufgezwungene lange Wartezeit auf die MFSA-Zustimmung zur geplanten TPG-Akquisition als Glücksfall. In dieser Zeit haben wir uns vorsichtshalber mit viel Fleiß und Energie nach anderen Opportunitäten umgesehen - und das mit großem Erfolg. Wir konnten sehr interessante Betätigungsfelder identifizieren und sehr aussichtsreiche Investmentopportunitäten anbahnen. Unabhängig davon, ob wir die TPG-Akquisition zu den von uns gewünschten Konditionen zum Abschluss bringen, eröffnen sich unserer Gesellschaft exzellente Zukunftsaussichten für das Jahr 2026." Über The Payments Group Holding Die The Payments Group Holding (PGH) ist eine 2012 gegründete und im August 2024 umfirmierte Holdinggesellschaft und ein Venture Capital-Anbieter mit Sitz in Frankfurt am Main. Im August 2024 hat die PGH einen Kaufvertrag über den Erwerb von vier PayTech-Unternehmen unterzeichnet, dessen Closing nach dem Eintreten bestimmter aufschiebender Bedingungen in Q1 2026 erwartet wird. Nach Vollzug der Transaktion wird die PGH eine Gruppe aus vier operativen PayTech-Unternehmen bilden: Funanga AG, Campamocha Ltd. mit ihren 100%igen Tochtergesellschaften TBWS Ltd. und Calida Financial Ltd. sowie Surfer Rosa Ltd. bilden eine wachstumsstarke, vertikal integrierte eMoney-PayTech-Unternehmensgruppe - The Payments Group (TPG). TPG bietet eigene geschlossene und offene (Marken- und White-Label-)Prepaid-Zahlungsdienste für Hunderte von Online-Händlern weltweit an. Die Synergie zwischen diesen Unternehmen positioniert die TPG als künftigen Marktführer in den Bereichen Embedded Financial Products und Prepaidlösungen. Die Calida Financial Ltd. ist das regulierte Unternehmen innerhalb der TPG, nachdem sie im August 2024 eine E-Geld-Lizenz von der maltesischen Finanzaufsicht (MFSA) erhalten hat. Diese Lizenz erlaubt es Calida Financial Ltd. innovative E-Geld-Dienstleistungen und -Produkte in ganz Europa anzubieten. TPG beschäftigt über 50 Mitarbeiter und ist global tätig. Kunden von TPG nutzen die mehr als 550.000 POS-Bargeldzahlstellen sowie das globale Online-Prepaid-Kartennetzwerk zur Abwicklung von Bargeld- und bargeldlosen Online-Zahlungen. Des Weiteren betreibt die PGH mit ihrer künftig 25%igen Beteiligung German AI Projects GmbH gemeinsam mit AI-Experten einen auf AI fokussierten Company Builder namens 'Softmax AI'. Daneben hält die PGH aus ihrer Historie als ein führender deutscher Venture Capital-Anbieter unter der Marke German Startups Group ein Heritage VC-Portfolio an Minderheitsbeteiligungen an teils aussichtsreichen deutschen Startups über ihre 100%ige Tochtergesellschaft German Startups Group VC GmbH.



