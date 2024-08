Das durchwachsene Sommerwetter in Deutschland liegt in Bezug auf die Solarstrahlung leicht über dem Durchschnitt für die letzten 30 Jahre. Geht man weiter zurück, zeigt sich die Zunahme noch etwas deutlicher. Der Spitzenwert der solaren Globalstrahlung lag im Juli bei 189 kWh/m2. Besonders viel und stark schien die Sonne im Süden und Osten, zum Beispiel rund um Chemnitz, in Konstanz und südlich der Donau zwischen Passau und Regensburg. Die mittlere Solarstrahlung lag im Juli 2024 in Deutschland ...

