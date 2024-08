EQS-News: MPC Münchmeyer Petersen Capital AG / Schlagwort(e): Halbjahresbericht/Konferenz

MPC Capital: Einladung zum Earnings-Webcast am 22. August 2024 zur Veröffentlichung des Halbjahresfinanzberichts



14.08.2024 / 11:47 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Einladung zum Earnings-Webcast am 22. August 2024 zur Veröffentlichung des Halbjahresfinanzberichts Hamburg, 14. August 2024 - Die MPC Capital AG (ISIN DE000A1TNWJ4), ein Investment Manager und Dienstleister im Bereich der maritimen und Energieinfrastruktur, veröffentlicht ihren Halbjahresfinanzbericht 2024 am Donnerstag, den 22. August 2024 um 7:00 Uhr CEST. Ein Webcast für die Investment-Community findet am Donnerstag, den 22. August 2024 um 8:30 Uhr CEST statt. CEO Constantin Baack und CFO Dr. Philipp Lauenstein werden die Konzernergebnisse für die ersten sechs Monate 2024 erläutern und ein Update zur Strategie geben. Der Webcast wird in englischer Sprache abgehalten. Nach der Präsentation wird es eine Q&A-Session geben. Eine Aufzeichnung des Webcast wird im Anschluss auf der Website des Unternehmens veröffentlicht. Die Webcast-Präsentation wird am 22. August 2024 ab 08:30 Uhr CEST auf der Website zur Verfügung gestellt: https://www.mpc-capital.com/shareholders/publications Informationen zum H1-Webcast: Datum: 22. August 2024 Uhrzeit: 08:30 Uhr CEST Dauer: ca. 60 Minuten inkl. Q&A Melden Sie sich hier für den Webcast an: https://montegaconnect.de/event/8oo6vsfbcxmccnnv3lxshb2ocwmi5jt1 Kontakt MPC Capital AG

Stefan Zenker

Leiter Investor Relations & Public Relations

Tel. +49 (40) 380 22-4347

E-Mail: s.zenker@mpc-capital.com



14.08.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com