Pressemitteilung MPC Capital veröffentlicht Geschäftsbericht 2024 Hamburg, 27. März 2025 - Der Investment und Asset Manager MPC Capital AG (Deutsche Börse, Scale, ISIN DE000A1TNWJ4) veröffentlicht heute den Geschäftsbericht 2024. Die am 27. Februar 2025 bekanntgegebenen vorläufigen Zahlen werden darin bestätigt. Der Geschäftsbericht steht ab sofort auf der MPC Capital-Website zum Download zur Verfügung. Vorstand und Aufsichtsrat der MPC Capital AG werden der Hauptversammlung am 13. Juni 2025 vorschlagen, eine Dividende in Höhe von EUR 0,27 je Aktie für das Geschäftsjahr 2024 auszuschütten. Die Dividende wird für deutsche Aktionäre steuerfrei sein.1 Für das Geschäftsjahr 2025 erwartet der Vorstand einen Konzernumsatz zwischen EUR 43,0 Mio. und EUR 47,0 Mio. sowie ein Konzern-Ergebnis vor Steuern (EBT) zwischen EUR 25,0 Mio. und EUR 30,0 Mio. Kennzahlen 2024 Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung (in T€) 2024 2023 +/- geprüft geprüft Umsatz 43.033 37.948 +13% davon Management Fees 34.806 30.532 +14% davon Transaction Fees 6.193 7.037 -12% davon übrige 2.034 379 +436% Sonstige betriebliche Erträge 20.223 8.005 +153% Personalaufwand -28.981 -19.779 +47% Sonstige betriebliche Aufwendungen -20.371 -17.534 +16% Ergebnis vor Steuern (EBT) 24.508 19.301 +27% Konzerngewinn 20.955 16.860 +24% Konzernergebnis nach Minderheiten 16.813 13.104 +28% Ergebnis je Aktie (€) 0,48 0,37 +28% Dividende je Aktie (€)1 0,27 0,27 +0% Konzern-Bilanz (in T€) 31.12.2024 31.12.2023 +/- geprüft geprüft Bilanzsumme 161.387 152.077 +6% Anlagevermögen 91.350 61.500 +49% davon Finanzanlagen (i.W. Co-Investments) 84.073 56.022 +50% Umlaufvermögen 69.661 90.276 -23% davon Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten 33.218 61.140 -46% Eigenkapital 130.690 129.522 +1% Eigenkapitalquote 81,0% 85,2% -4,2pp Mitarbeiter (Jahresdurchschnitt)2 231 169 +62 MA

Finanzkalender 2025 Datum Event Ort 27. März 2025 Veröffentlichung Geschäftsbericht 2024 - 31. März 2025 Quirin Champions Conference Frankfurt am Main 12.-14. Mai 2025 Equity Forum Frühjahrskonferenz Frankfurt am Main 13. Mai 2025 Veröffentlichung Kennzahlen Q1 2025 Conference Call 11./12. Juni 2025 Warburg Highlights Conference Hamburg 13. Juni 2025 Hauptversammlung Virtuell 27./28. August 2025 Hamburger Investorentage Hamburg 28. August 2025 Veröffentlichung Finanzbericht H1 2025 Conference Call 12./13. November 2025 MKK Münchner Kapitalmarkt Konferenz München 13. November 2025 Veröffentlichung Kennzahlen Q3 2025 Conference Call 24.-26. November 2025 Deutsche Börse Eigenkapitalforum Frankfurt am Main

Aktuelle Analysten-Reports Broker Analyst Rating Kursziel Hauck Aufhäuser Research Tim Wunderlich Buy EUR 8,80 Montega Research Christoph Hoffman Buy EUR 7,00 Pareto Securities Zafer Rüzgar Buy EUR 7,40 Quirin Privatbank Nikolaus Neff, Klaus Soer Buy EUR 7,00 Warburg Research Marius Fuhrberg Buy EUR 9,50

1 Die Dividende der MPC Capital AG wird in vollem Umfang aus dem steuerlichen Einlagekonto im Sinn des § 27 des Körperschaftsteuergesetzes geleistet. Die Auszahlung erfolgt daher ohne Abzug von Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag. Steuererstattungen oder Steuergutschriften sind mit der Dividende nicht verbunden. Die deutschen Finanzbehörden betrachten die Ausschüttung jedoch als Minderung der Anschaffungskosten der Aktien für steuerliche Zwecke. 2 Von den ausgewiesenen 231 Mitarbeitern sind 85 Mitarbeiter bei anteilig konsolidierten Joint-Venture-Unternehmen beschäftigt. Bei einer nicht anteiligen Betrachtung hat die MPC Capital-Gruppe 316 Mitarbeiter. Über MPC Capital (www.mpc-capital.de) MPC Capital ist ein global agierender Investment und Asset Manager für Infrastrukturprojekte. In den Bereichen Maritime und Energy Infrastructure initiiert und verwaltet MPC Capital Investmentlösungen für institutionelle Investoren. Dabei zeichnet sich MPC Capital durch maßgeschneiderte Investmentstrukturen, einen exzellenten Projektzugang sowie integrierte Asset Management-Kompetenz aus. Mit über 300 Mitarbeitern verwaltet die MPC Capital-Gruppe Assets under Management (AuM) von rund EUR 5,1 Mrd. Als verantwortungsbewusstes und seit 2000 börsennotiertes Unternehmen trägt MPC Capital aktiv zur Finanzierung des Investitionsbedarfs zur Erreichung der globalen Klimaziele bei. Kontakt MPC Capital AG

Stefan Zenker

Leiter Investor Relations & Public Relations

Tel. +49 (40) 380 22-4347

E-Mail: s.zenker@mpc-capital.com Diese Mitteilung enthält zukunftsbezogene Aussagen, die gewissen Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Die zukünftigen Ergebnisse können erheblich von den zurzeit erwarteten Ergebnissen abweichen, und zwar aufgrund verschiedener Risikofaktoren und Ungewissheiten wie zum Beispiel Veränderungen der Geschäfts-, Wirtschafts- und Wettbewerbssituation, Wechselkursschwankungen, Ungewissheiten bezüglich Rechtsstreitigkeiten oder Untersuchungsverfahren und die Verfügbarkeit finanzieller Mittel. MPC Capital AG übernimmt keinerlei Verantwortung, die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsbezogenen Aussagen zu aktualisieren.



