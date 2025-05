Original-Research: MPC Münchmeyer Petersen Capital AG - von Montega AG

13.05.2025 / 17:30 CET/CEST

Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

Einstufung von Montega AG zu MPC Münchmeyer Petersen Capital AG

Unternehmen: MPC Münchmeyer Petersen Capital AG ISIN: DE000A1TNWJ4



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 13.05.2025

Kursziel: 7,00 EUR

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Christoph Hoffmann



MPC Capital mit starkem Jahresauftakt



MPC hat heute Q1-Zahlen vorgelegt, die unseren Erwartungen entsprachen. Durch den (an)organischen Anstieg der Management Fees konnten die Fees in Q1 bereits sämtliche operativen Kosten decken. Dies dürfte MPC u.E. aufgrund der Kostendisziplin und der höheren Top Line auch in den Folgeperioden erreichen. Zudem wurde die FYGuidance bestätigt, die ein weiteres EBT-Wachstum um 2-22% yoy auf 25-30 Mio. EUR nach 24,5 Mio. EUR im Vorjahr vorsieht (MONe: 27,5 Mio. EUR).



[Tabelle]



Management Fees und starke Transaction Fees treiben Total Income: In Q1 stieg das Total Income um 9% yoy von 15,2 auf 16,5 Mio. EUR, das im Gegensatz zu den Umsatzerlösen auch Co-Investment-Erträge enthält und u.E. ein ganzheitliches Bild der Entwicklung sämtlicher Einkommensströme des Unternehmens zeichnet. Dabei ist auch das hohe Wachstum der Management Fees hervorzuheben (+18% yoy), das primär von anorganischen Effekten zweier Übernahmen getrieben war, wenngleich auch ein organisches Wachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich erreicht wurde. Gleichzeitig konnte MPC auf Ebene der Personal- und sonstigen Kosten deutliche Fortschritte erzielen und die erwarteten Einsparungen ausweisen. Auf Ebene der Co-Investment-Erträge ergab sich ein Rückgang von 16% yoy, da MPC in Q1/24 noch von Exit-Erträgen profitierte, die nun gänzlich ausblieben. Das hohe Co-Investment-Ertragsniveau von 4,7 Mio. EUR wurde dementsprechend gänzlich durch Dividenden der Beteiligungen, insbesondere von MPC Container Ships (MPCC), erzielt, was wir als äußerst positiv einstufen. In der Folge haben wir auch für das FY höhere Dividenden bei geringeren Exit-Erlösen prognostiziert. Aufgrund der planbaren Fees sowie des weiter hohen Backlogs von MPCC und der damit einhergehenden Visibilität halten wir die FY-EBT-Guidance ohne signifikante Exit-Gewinne aus Co-Investments für erreichbar.



Erweiterung der Offshore-Windkraft-Shipping-Aktivitäten um Crew-Schiffe erwogen: Nachdem MPC Capital im letzten Jahr den Einstieg in das Segment der Offshore Service Vessels vollzog, sieht das Management ebenso im Bereich Crew Transfer Opportunitäten, die derzeit geprüft werden. Wir stehen der initiierten Diversifizierung um den Bereich Offshore-Windkraft weiter positiv gegenüber und würden eine Ausweitung der Aktivitäten sowie ein Co-Investment begrüßen, sofern die selbstgesteckte zweistellige Hurdle Rate erreicht wird. Eine mindestens vorläufige Entscheidung könnte u.E. in Q3/25 erfolgen. Durch den Ende Q1 bestehenden Net-Cash-Bestand von 28,4 Mio. EUR nach 29,7 Mio. EUR zum FY/24 verfügt der Vorstand ebenfalls weiter über hohe Flexibilität bzgl. weiterer Co-Investments. Die anstehende Dividendenzahlung i.H.v. 9,5 Mio. EUR (0,27 EUR je Aktie) dürfte das Unternehmen aufgrund der hohen Cash-Generierung bereits in den nächsten zwei Quartalen kompensiert haben.



Fazit: Nach einem erfolgreichen Q1 befindet sich MPC auf Kurs, die FY-Guidance zu erreichen. Hierfür ergibt sich aufgrund wiederkehrender Management Fees und visibler quartalsweiser Dividenden aus Co-Investments (v.a. MPCC) bereits heute eine hohe Visibilität. Wir bestätigen unser Rating und unser Kursziel in Höhe von 7,00 EUR.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++



Über Montega:



Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/32594.pdf



Kontakt für Rückfragen:

Montega AG - Equity Research

Tel.: +49 (0)40 41111 37-80

Web: www.montega.de

E-Mail: research@montega.de

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



2136692 13.05.2025 CET/CEST



°