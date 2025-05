EQS-News: MPC Münchmeyer Petersen Capital AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung

MPC Capital setzt profitablen Wachstumskurs im ersten Quartal 2025 fort



13.05.2025 / 07:00 CET/CEST

Pressemitteilung





Pressemitteilung MPC Capital setzt profitablen Wachstumskurs im ersten Quartal 2025 fort Umsatz steigt im ersten Quartal 2025 durch höhere Management und Transaction Fees um 23 % gegenüber dem Vorjahresquartal

Stabile Erträge aus Co-Investments

EBT mit EUR 7,1 Mio. leicht über dem starken Vorjahresniveau (Q1 2024: EUR 7,0 Mio.)

Prognose für das Gesamtjahr 2025 bestätigt Hamburg, 13. Mai 2025 - Der Investment und Asset Manager MPC Capital AG (Deutsche Börse, Scale, ISIN DE000A1TNWJ4) legt heute seine Zahlen für das erste Quartal 2025 vor. Dabei konnte der Umsatz um knapp ein Viertel erhöht werden. Das Umsatzwachstum - in Kombination mit einer optimierten Kostenstruktur und stabilen Co-Investments-Erträgen - führte zu einem Ergebnis, das nochmals über dem bereits starken Vorjahreswert lag. Für das Geschäftsjahr 2025 sieht der Vorstand das Unternehmen in einer resilienten Verfassung, um trotz des herausfordernden Marktumfelds die gesteckten Ziele zu erreichen. "Wir sind mit den Ergebnissen des ersten Quartals sehr zufrieden. Sie zeigen, dass MPC Capital ideal aufgestellt ist, um die globalen wirtschaftlichen und geopolitischen Herausforderungen zu meistern. Darüber hinaus können wir in volatilen Marktphasen unsere Stärken ausspielen und Chancen zum Erwerb und Verkauf von Assets nutzen", sagte Constantin Baack, CEO der MPC Capital AG. "Durch den Ausbau unseres Dienstleistungsbereichs im maritimen Segment und des Co-Investment-Portfolios haben wir zudem eine solide Basis geschaffen, die durch wachsende, wiederkehrende Management Fees und nachhaltige Investment-Erträge ein hohes Maß an Stabilität bietet. Die operativen Kosten waren im ersten Quartal durch die Management Fees gedeckt, was die positive Entwicklung und das resiliente Geschäftsmodell der MPC Capital unterstreicht." Wachstum im maritimen Servicegeschäft und starke Transaktionstätigkeit MPC Capital erzielte im ersten Quartal 2025 einen Umsatz von EUR 11,8 Mio. (Q1 2024: EUR 9,6 Mio.). Einen wesentlichen Beitrag zum Wachstum leistete der Ausbau des maritimen Servicegeschäfts, der zu einem Anstieg der wiederkehrenden Management Fees um rund 18 % auf EUR 9,2 Mio. führte. Mit der Integration des Schiffsmanagers Zeaborn im vergangenen Jahr und der Übernahme des Performance Managers BestShip im ersten Quartal 2025 hat MPC Capital sein Leistungsspektrum und die Asset-Basis noch einmal signifikant erweitert. Im ersten Quartal 2025 verzeichnete MPC Capital zudem ein starkes Transaktionsgeschäft, das trotz des herausfordernden Marktumfelds gegenüber dem Vorjahr sogar noch einmal zulegen konnte. Die erfolgreiche Einwerbung des Eigenkapitals für die ersten Offshore-Service-Schiffe, sowie weitere Akquisitionen und Veräußerungen im Zusammenhang mit der Verjüngung und Dekarbonisierung der gemanagten Flotte sorgten für einen Anstieg der Transaction Fees auf EUR 2,4 Mio. (Q1 2024: EUR 1,8 Mio.). Stabile Erträge aus Co-Investments - Profitabilität weiterhin auf hohem Niveau Das Finanzergebnis lag im ersten Quartal 2025 bei EUR 5,3 Mio. (Q1 2024: EUR 6,8 Mio.). Das Vorjahr war durch hohe Beteiligungserträge im Zusammenhang mit der Ablieferung und dem Verkauf von Containerschiffsneubauten geprägt. Die im ersten Quartal 2025 erzielten Erträge aus dem bestehenden Co-Investment-Portfolio entwickelten sich im Vorjahresvergleich positiv. Das Ergebnis vor Steuern (EBT) lag nach den ersten drei Monaten 2025 mit EUR 7,1 Mio. leicht über dem starken Vorjahreswert von EUR 7,0 Mio. Das Ergebnis je Aktie im Q1 2025 betrug EUR 0,18 (Q1 2024: EUR 0,15). Der Cash-Bestand lag zum 31. März 2025 mit EUR 33,2 Mio. auf dem Niveau zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2024. Die Eigenkapitalquote erhöhte sich zum 31. März 2025 leicht auf 82 % (31. Dezember 2024: 81 %). Prognose für 2025 bestätigt Der Vorstand bestätigt seine im Februar aufgestellte Prognose für das Gesamtjahr 2025: Konzernumsatz zwischen EUR 43,0 Mio. und EUR 47,0 Mio.

Konzern-Ergebnis vor Steuern (EBT) zwischen EUR 25,0 Mio. und EUR 30,0 Mio. MPC Capital ist trotz geopolitischer und wirtschaftlicher Herausforderungen optimistisch hinsichtlich eines profitablen Wachstumskurses für 2025. Mit einer soliden Bilanz und einer klaren Strategie fokussiert sich MPC Capital weiterhin auf die Erweiterung des Servicegeschäfts, den Eintritt in den Offshore-Service-Markt und die Nutzung von Chancen in den Bereichen Maritime und Energy Infrastructure. Webcast Ein Webcast findet am Dienstag, den 13. Mai 2025 um 08:30 Uhr CEST statt. CEO Constantin Baack und CFO Dr. Philipp Lauenstein werden die Kennzahlen erläutern und ein Business Update geben. Der Webcast wird in englischer Sprache abgehalten. Melden Sie sich hier für den Webcast an: MPC Capital Earnings Call Kennzahlen Q1 2025 GuV Q1 2025 Q1 2024 +/- T€ T€ Umsatz 11.790 9.602 +23% davon Management Fees 9.158 7.740 +18% davon Transaction Fees 2.421 1.775 +36% davon übrige 211 87 +143% Sonstige betriebliche Erträge 565 709 -20% Personalaufwand -5.458 -4.915 +11% Sonstige betriebliche Aufwendungen -3.969 -3.796 +5% Ergebnis vor Steuern (EBT) 7.134 6.972 +2% EBT Marge 61% 73% -12pp Konzernergebnis 6.406 5.884 +9% Ergebnis je Aktie (€) 0,18 0,15 +24% Bilanz 31.03.2025 31.12.2024 T€ T€ Bilanzsumme 166.905 161.387 +3% Anlagevermögen 93.027 91.350 +2% davon Finanzanlagen (i.W. Co-Investments) 84.046 84.073 0% Umlaufvermögen 72.835 69.661 +5% davon Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten 33.180 33.218 0% Eigenkapital 137.027 130.690 +5% Eigenkapitalquote 82% 81% +1pp

Über MPC Capital (www.mpc-capital.de) MPC Capital ist ein global agierender Investment und Asset Manager für Infrastrukturprojekte. In den Bereichen Maritime und Energy Infrastructure initiiert und verwaltet MPC Capital Investmentlösungen für institutionelle Investoren. Dabei zeichnet sich MPC Capital durch maßgeschneiderte Investmentstrukturen, einen exzellenten Projektzugang sowie integrierte Asset Management-Kompetenz aus. Mit über 300 Mitarbeitern verwaltet die MPC Capital-Gruppe Assets under Management (AuM) von rund EUR 5,1 Mrd. Als verantwortungsbewusstes und seit 2000 börsennotiertes Unternehmen trägt MPC Capital aktiv zur Finanzierung des Investitionsbedarfs zur Erreichung der globalen Klimaziele bei. Kontakt MPC Capital AG

Stefan Zenker

Leiter Investor Relations & Public Relations

Tel. +49 (40) 380 22-4347

E-Mail: s.zenker@mpc-capital.com Diese Mitteilung enthält zukunftsbezogene Aussagen, die gewissen Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Die zukünftigen Ergebnisse können erheblich von den zurzeit erwarteten Ergebnissen abweichen, und zwar aufgrund verschiedener Risikofaktoren und Ungewissheiten wie zum Beispiel Veränderungen der Geschäfts-, Wirtschafts- und Wettbewerbssituation, Wechselkursschwankungen, Ungewissheiten bezüglich Rechtsstreitigkeiten oder Untersuchungsverfahren und die Verfügbarkeit finanzieller Mittel. MPC Capital AG übernimmt keinerlei Verantwortung, die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsbezogenen Aussagen zu aktualisieren.



