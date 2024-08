Die meistgehandelten Produkte: Streiks bei Amazon

Positive Vorgaben aus den USA und Asien lassen Anlegerinnen und Anleger in Deutschland zugreifen, sodass sich die leichte Aufwärtsbewegung auch beim deutschen Leitindex fortsetzt. Neue Inflationsdaten aus den USA könnten die Spekulationen über das künftige Vorgehen der Federal Reserve anheizen und damit deutliche Kursbewegungen an den Börsen auslösen. Heute standen besonders Technologiewerte hoch im Kurs, allen voran Nvidia, dessen Call-Optionsscheine rege gehandelt wurden.

Es waren harte sechs Wochen für Nvidia. Auf einen historischen Einbruch, der dem Unternehmen einen Rekordwert raubte, folgte eine viertägige Rallye mit kräftigen Kursgewinnen. Viele Anleger wollen anscheinend an dem neuen Aufwärtstrend teilhaben. Auch Amazon.com war gefragt, trotz der Meldung einer möglichen neuen Streikwelle beim E-Commerce Riesen. Am Standort Palmdale in Kalifornien sowie an weiteren Niederlassungen in den USA wehren sich die Beschäftigten derzeit gegen die teils alarmierenden Arbeitsbedingungen bei Subunternehmen. Dabei stehen vorrangig Vertragspartner im Fokus, die von Amazon mit der Zustellung von Paketen beauftragt werden.

Der Kurs von Super Micro ist seit den letzten Tagen dabei den verlorenen Boden, im Crash der letzten Woche, wieder gut zu machen und nähert sich mitlerweile der 200 Tage Durchschnittslinie an. Es wird sich zeigen ob die Informationstechnologie Schmiede auf den Trend und die damit verbundenen Kursniveaus, von Anfang des Jahres wieder aufspringen kann. Auf der anderen Seite wurden Short-Positionen auf Meta eingegangen. Zwar teilte das Unternehmen mit mit dem weltgrößten Musikunternehmen Universal Music eine neue Lizenzvereinbarung über die Nutzung des Universal-Katalogs unterzeichnet zu haben, dies schien die Anleger allerdings nicht genügend zu überzeugen. Durch die Vereinbarung können Nutzer die Werke aus Universals Katalog auf Facebook, Instagram, Messenger, der Metaverse-Plattform Horizon und Threads für Beiträge verwenden. Mit der nun geschlossenen Vereinbarung soll dies auch erstmal für WhatsApp ermöglicht werden.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag Nvidia Call HD7UY1 1,56 116,175 100,554408 USD 6,84 Open End DAX® Call HD7TZB 4,62 17839,30 17401,31939 Punkte 38,66 Open End NASDAQ® Call HD6GCK 2,92 19006,43 18720,00 Punkte 61,52 Open End DAX® Call HD06P5 13,08 17839,30 16539,332562 Punkte 13,30 Open End NASDAQ® Call HD6GCG 3,44 19006,43 18660,00 Punkte 51,44 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 14.08.2024; 10:06 Uhr

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag Amazon.com Call HC69PH 1,37 170,23 USD 170,00 USD 11,02 18.12.2024 Super Micro Call HD241H 12,80 567,39 USD 500,00 USD 3,99 15.01.2025 Paypal Call HD5KZL 0,59 65,095 USD 65,00 USD 9,98 18.12.2024 Nvidia Call HD5R66 16,07 116,175 USD 115,00 USD 8,79 18.12.2024 Nvidia Call HD5R6B 9,28 116,175 USD 135,00 USD 16,33 18.12.2024

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 14.08.2024; 10:12 Uhr

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag Nvidia Long HD2QQG 1,69 116,175 USD 96,811918 USD 6 Open End Nvidia Short HD2Y9P 1,93 116,175 USD 174,221359 USD -2 Open End DAX® Long HD1KCR 0,44 17838,13 Punkte 17102,732591 Punkte 25 Open End Meta Short HD2RY5 6,88 527,51 USD 792,868936 USD -2 Open End NASDAQ® Long HD6S22 6,31 19006,43 Punkte 15842,588419 Punkte 6 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 14.08.2024; 10:20 Uhr

