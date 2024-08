Die Gesamterträge der UmweltBank AG seien laut GBC in den ersten sechs Monaten deutlich gestiegen, was in Zusammenhang mit der geänderten Unternehmensstrategie stehe. Die GBC-Analysten Cosmin Filker und Marcel Goldmann haben ihr Bewertungsmodell aktualisiert und sehen das Kursziel nun bei 9,63 Euro.

Die Gesamterträge der UmweltBank AG seien nach Darstellung der GBC in den ersten sechs Monaten deutlich auf 38,16 Mio. Euro (VJ: 31,20 Mio. Euro) gestiegen. Insbesondere der Sprung des Finanzergebnisses auf 17,95 Mio. Euro (VJ: 1,19 Mio. Euro) habe zu dieser sichtbaren Steigerung beigetragen. Dies stehe im Zusammenhang mit der planmäßigen Umsetzung der Unternehmensstrategie, die u.a. zur Freisetzung von Eigen- und regulatorischem Kapital den Verkauf des Beteiligungsportfolios innerhalb der nächsten drei Geschäftsjahre vorsehe.

Für das Gesamtjahr rechne das Unternehmen nun mit Gesamterträgen zwischen 60 und 65 Mio. Euro, woraus sich ein Vorsteuerergebnis von -10 bis -5 Mio. Euro ergeben sollte. Die Analysten von GBC bezeichnen diese Prognose als nachvollziehbar und kalkulieren für 2024 selbst mit Gesamterträgen von 65,09 Mio. Euro (bisher: 62,09 Mio. Euro) und mit einem EBT-Verlust von 7,46 Mio. Euro (bisher: -15,9 Mio. Euro). In den kommenden Geschäftsjahren sollte sich die Trendwende im Zinsergebnis verstärken und entsprechend zu einem sichtbaren Anstieg der Gesamterträge führen. Wesentliche Treiber hierfür sollten eine Ausweitung des Kreditgeschäfts, eine Verbesserung der Zinsmarge sowie ein Anstieg der Kundeneinlagen sein.

Für die Ermittlung des Unternehmenswertes der Umweltbank haben die GBC-Analysten ein Residual-Einkommens-Modell herangezogen, in dessen Rahmen mittels der Differenz aus Eigenkapitalrendite und Eigenkapitalkosten die Überschussrendite der Schätzperioden bestimmt werde. Die Summe der abgezinsten Residualerträge ergebe einen Wert von 343,35 Mio. Euro (bisher: 342,18 Mio. Euro) bzw. von 9,63 Euro (bisher: 9,60 Euro) je Aktie. Ausgehend vom aktuellen Aktienkurs vergeben die Analysten weiterhin das Rating "Kaufen".

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 14.08.2024 um 12:07 Uhr)

