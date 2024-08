Erfahrene Technologie-Führungskraft mit nachweislicher Erfolgsbilanz bei der Skalierung von Technologieunternehmen

Riskified (NYSE: RSKD), ein führendes Unternehmen im Bereich E-Commerce-Betrug und Risikoaufklärung, gab heute die Bestellung von David Meredith in den Vorstand bekannt.

"Wir freuen uns sehr, David Meredith in unserem Vorstand begrüßen zu dürfen", sagte Eido Gal, CEO und Mitbegründer von Riskified. "David bringt umfangreiche Erfahrung in den Bereichen Unternehmensstrategie, Kundenakquise und organisatorische Führung mit, da er mit einer Reihe von führenden SaaS- und Cloud-basierten Anwendungsunternehmen gearbeitet und diese geleitet hat. Davids fundiertes Fachwissen und seine Erfolgsbilanz bei der Skalierung von Technologieunternehmen stimmen mit unseren strategischen Prioritäten überein, und wir erwarten, dass seine Ernennung dazu beitragen wird, dass Riskified weiterhin langfristigen Shareholder Value schafft."

David Meredith äußerte sich begeistert über seinen Beitritt zum Vorstand von Riskified: "Ich fühle mich geehrt, dem Vorstand von Riskified in einer für das Unternehmen so aufregenden Zeit beizutreten. Dank seines innovativen Ansatzes für das Management von eCommerce-Betrug und Risikoaufklärung ist Riskified führend in der Branche. Ich sehe der Zusammenarbeit mit Eido und dem Führungsteam von Riskified erwartungsvoll entgegen, um ihre Strategie weiter umsetzen, Wachstum und Erfolg sowohl für ihre Händler als auch für ihre Aktionäre voranzutreiben."

Meredith war drei Jahrzehnte lang in leitenden Positionen und als Vorstandsmitglied in milliardenschweren börsennotierten Unternehmen sowie in durch Private Equity finanzierten Technologieunternehmen tätig.

Als CEO von Everbridge, dem weltweit führenden Anbieter von Software zur Stärkung der Resilienz von Organisationen, führte Meredith das Unternehmen während einer Phase schnellen Wachstums, die das Unternehmen in den Large-Cap Russell 1000® Index beförderte und ihm die Auszeichnung als einer der Top 50 "Best CEOs 2020" in der Kategorie "Größtes Unternehmen" von Comparably einbrachte. Vor Everbridge hatte Meredith Führungspositionen bei Rackspace, CenturyLink, VeriSign, CGI und Capital One Financial Corporation inne. In seiner Rolle als CEO beim führenden Integrationssoftware-Unternehmen Boomi wurde Meredith ebenfalls als "Best CEO 2022" ausgezeichnet, insbesondere für seine Arbeit im Zusammenhang mit der Ausgliederung von Boomi aus Dell, wodurch Boomi zu einem eigenständigen globalen Unternehmen wurde. Zuletzt war er Vorstandsmitglied und Ausschussvorsitzender des führenden Unternehmens für digitale Transformation SADA (ein Insight-Unternehmen).

Meredith erwarb seinen Master-Abschluss an der University of Virginia, wo er Mitglied des UVA McIntire Advisory Board ist. Er schloss sein Studium an der James Madison University (JMU) mit einem Bachelor of Business Administration in Corporate Finance mit Auszeichnung ab.

Der Vorstand bewertet regelmäßig die Zusammensetzung des Boards und prüft, wie es eine angemessene Mischung aus Fähigkeiten, Qualifikationen und unterschiedlichen Hintergründen beibehalten kann, um die Geschäfte und die langfristige Strategie des Unternehmens möglichst effektiv zu überwachen. Nach der Ernennung von David Meredith wird der Vorstand von Riskified Ltd. aus acht Mitgliedern bestehen, von denen sechs gemäß den Notierungsregeln der New York Stock Exchange als "unabhängig" gelten.

Über Riskified

Riskified (NYSE:RSKD) versetzt Unternehmen in die Lage, E-Commerce-Wachstum freizusetzen, indem es das Risiko eliminiert. Viele der weltweit größten Marken und börsennotierten Unternehmen, die online verkaufen, verlassen sich auf Riskified, um sich vor Rückbuchungen zu schützen, Betrug und Richtlinienmissbrauch in großem Umfang zu bekämpfen und die Kundenbindung zu verbessern. Die KI-gestützte Betrugs- und Risikoplattform von Riskified, die von dem größten Team von E-Commerce-Risikoanalysten, Datenwissenschaftlern und Forschern entwickelt und verwaltet wird, analysiert das Individuum hinter jeder Interaktion, um Echtzeitentscheidungen und zuverlässige identitätsbasierte Erkenntnisse zu liefern. Erfahren Sie mehr unter riskified.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der Safe-Harbor-Bestimmungen des U.S. Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Wir beabsichtigen, dass solche zukunftsgerichteten Aussagen von den Safe-Harbor-Bestimmungen für zukunftsgerichtete Aussagen gemäß Abschnitt 27A des U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung (der "Securities Act") und Abschnitt 21E des U.S. Securities Exchange Act von 1934 in der jeweils geltenden Fassung (der "Exchange Act") abgedeckt sind. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen, außer Aussagen über historische Tatsachen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen bezüglich der erwarteten Vorteile für das Unternehmen durch den Beitritt von Herrn Meredith in den Vorstand, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Die Worte "glauben", "können", "werden", "schätzen", "potenziell", "fortsetzen", "vorhersehen", "beabsichtigen", "erwarten", "könnten", "würden", "prognostizieren", "vorhersagen", "zielen", "planen", "anvisieren" und ähnliche Ausdrücke sollen zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen, obwohl nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen diese Worte oder Ausdrücke verwenden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Vorhersagen, Projektionen und andere Aussagen über zukünftige Ereignisse, die auf aktuellen Erwartungen und Annahmen basieren und daher Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Viele Faktoren könnten dazu führen, dass tatsächliche zukünftige Ereignisse erheblich von den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die im Punkt 3.D "Risk Factors" in unserem Jahresbericht auf Formular 20-F für das am 31. Dezember 2023 zu Ende gegangene Geschäftsjahr, wie am 6. März 2024 bei der Securities and Exchange Commission ("SEC") eingereicht, und in anderen bei der SEC eingereichten oder der SEC übermittelten Dokumenten aufgeführten Risikofaktoren. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich nur auf das Datum, an dem sie gemacht werden. Leser werden darauf hingewiesen, nicht unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen zu setzen, und außer wenn gesetzlich vorgeschrieben, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

