Der Testbetrieb der Biogas-Einspeisung in Kabelsketal soll bis zum 27. August laufen. Danach soll die Anlage in den Regelbetrieb übergehen. Bei der Anlage soll erstmals schon die Biogas-Aufbereitung die nötige Druckstufe herstellen. Die Biogas-Aufbereitungsanlage gehört zum Gut Gröbers, auf dessen Gelände sich die Anlage befindet. Ihre Einspeisekapazität liegt bei bis zu 360 Normkubikmetern pro Stunde, was rechnerisch dem Bedarf von rund 1.500 Einfamilienhäusern entspricht.Die Biogas-Aufbereitungsanlage ...

