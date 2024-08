Vor 35 Jahren stieg der Dirkshof aus Reußenköge in Nordfriesland in die Windenergie-Branche ein. Nun meldet er die Übergabe eines schlüsselfertigen Windparks in Estland an den Betreiber Aidu Windpark (AWP). Seit mehreren Jahren werde das Windenergie-Geschäft des Dirkshof zunehmend international, heißt es in der Pressemitteilung. Die Dirkshof Estonia OÜ brauchte laut Angaben des Unternehmens ein Jahr, um den Windpark Aidu in Estland schlüsselfertig zu errichten und in Betrieb zu nehmen. Der Windpark ...

Den vollständigen Artikel lesen ...