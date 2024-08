EQS-News: Medios AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung

Medios AG: Hauptversammlung beschließt Erweiterung des Aufsichtsrats auf fünf Mitglieder



14.08.2024 / 14:51 CET/CEST

Pressemitteilung Medios AG: Hauptversammlung beschließt Erweiterung des Aufsichtsrats auf fünf Mitglieder Berlin, 14. August 2024 - Die Aktionäre von Medios, ein führender Anbieter von Specialty Pharma in Europa, haben heute auf der ordentlichen Hauptversammlung allen Beschlussvorschlägen von Vorstand und Aufsichtsrat bis auf zwei Ausnahmen zugestimmt. Insgesamt waren rund 62 % des stimmberechtigten Grundkapitals vertreten. Die Hauptversammlung fand in diesem Jahr in virtueller Form statt. In seiner Rede erläuterte der Vorstand unter anderem die Fortschritte und Weiterentwicklungen der angepassten Wachstumsstrategie. Dazu zählte insbesondere die Akquisition der Ceban-Gruppe, einem der führenden Dienstleister für pharmazeutisches Compounding in Europa. Matthias Gärtner, Vorstandsvorsitzender der Medios AG: "Wir freuen uns über die breite Unterstützung unserer Investoren und das entgegengebrachte Vertrauen. Trotz des herausfordernden wirtschaftlichen Umfelds haben wir auch im Geschäftsjahr 2023 unsere Wachstumsstrategie weiter umgesetzt und unsere Prognose erneut erreicht. Mit den heute getroffenen Beschlüssen können wir an die guten Ergebnisse anschließen und unseren ambitionierten Wachstumskurs weiter fortsetzen." Die Aktionärinnen und Aktionäre stimmten einer Erweiterung des Aufsichtsrats von vier auf fünf Mitglieder zu. Nachdem Klaus J. Buß sein Amt niederlegte, wurden Herr Florian Herger (Diplom-Kaufmann und Investmentmanager (Principal) bei der Luxempart S.A) und Herr Jens Apermann (selbständiger Berater und Investor im Bereich Digital Health und Vorstand der Pleja AG) neu in den Aufsichtsrat gewählt. Frau Dr. Anke Nestler wurde wiedergewählt. Der Aufsichtsrat beabsichtigt die Einrichtung eines ESG-Ausschusses, den der Aufsichtsratsvorsitzende Dr. Yann Samson künftig leiten soll. Darüber hinaus wurden Vorstand und Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2023 entlastet. Die Aktionäre stimmten außerdem der Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2024/I sowie eines Bedingten Kapitals 2024/II zu, um Medios zu befähigen, den nachhaltigen Wachstumskurs fortzusetzen. Keine Zustimmung erhielten indes das gemeinsam von Vorstand und Aufsichtsrat vorgeschlagene Genehmigte Kapital 2024/II sowie die Ermächtigung zur Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen und das entsprechende Bedingte Kapital 2024/I. Eine Übersicht über die detaillierten Abstimmungsergebnisse der diesjährigen Hauptversammlung kann auf der Website von Medios abgerufen werden. ------------------- Über Medios AG Medios ist ein führender Anbieter von Specialty Pharma in Europa. Mit Standorten in Deutschland, den Niederlanden, Belgien und Spanien steht das Unternehmen zentralen Partnern der Versorgungskette mit innovativen Lösungen und intelligenten Services zur Seite. Medios hat sich auf die zukunftsweisende Individualmedizin fokussiert, um gemeinsam mit Apotheken, Facharztpraxen und pharmazeutischen Unternehmen allen Menschen die innovativsten Therapien zu ermöglichen. Die Medios AG ist Deutschlands erstes börsennotiertes Specialty Pharma Unternehmen. Die Aktien (ISIN: DE000A1MMCC8) notieren im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) und sind im Auswahlindex SDAX gelistet. www.medios.ag Wichtige Termine der Medios AG im Geschäftsjahr 2024: 25. September Berenberg and Goldman Sachs 13th German Corporate Conference - München 12. November

03. Dezember

Quartalsmitteilung zum 30. September 2024

Berenberg European Conference 2024 -

Pennyhill Park, Surrey, UK

Kontakt Claudia Nickolaus Head of Investor & Public Relations, ESG Communications Medios AG Heidestraße 9 | 10557 Berlin T +49 30 232 566 800 ir@medios.group www.medios.ag



