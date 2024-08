Der Wechselrichter- und Speicheranbieter Sungrow hat seine ersten Großspeicher vom Typ Powertitan 2.0 für ein Projekt in Großbritannien angeliefert. Es geht um insgesamt 66 Einheiten des Großbatterie mit einer Gesamtleistung von 100 MW und einer Kapazität von zusammen 330 MWh, so Sungrow in einer Pressemitteilung. Sie sollen Teil des Großspeicherprojektes Bramway werden, hinter dem BW Energy Storage Systems (BW ESS) und Penso Power stehen. Beim Powertitan 2.0 sind jeweils ein 2,5-MW-Power-Conversion-System ...

