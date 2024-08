EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Kontron AG / Aktienrückkauf

14.08.2024

Kontron AG: Schlussmeldung zum am 14. Juni 2024 bekannt gemachten Aktienrückkaufprogramm I 2024

Die Kontron AG hat das am 14. Juni 2024 gemäß Art. 2 Abs. 2 der delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 bekannt gemachte Aktienrückkaufprogramm ('Aktienrückkaufprogramm I 2024') am 13. August 2024 abgeschlossen. Insgesamt hat die Kontron AG unter dem Aktienrückkaufprogramm I 2024 434.000 Aktien zu einem gewichteten Durchschnittskurs von EURO 18,9207 je Aktie zurückgekauft. Dies entspricht 0,68% des Grundkapitals der Gesellschaft. Der Gesamtpreis ohne Nebenkosten der zurückgekauften Aktien betrug EURO 8.260.693,85. Der Rückkauf der Aktien erfolgte durch ein von der Kontron AG beauftragtes Kreditinstitut, über den Xetra-Handel der Frankfurter Wertpapierbörse sowie über die MTF-Handelsplätze CBOE Europe, Turquoise Europe und Aquis Exchange. Informationen zu dem Aktienrückkauf und zu den einzelnen Transaktionen sind auf der Investor Relations Webseite der Kontron AG unter https://www.kontron.com/de/investoren/aktienrueckkaufprogramm-i-2024 abrufbar. Linz, 14. August 2024 Der Vorstand



