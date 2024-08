Ab 2025 müssen Energieversorger ihren Kunden dynamische Stromtarife anbieten, einige tun das schon jetzt. Die Verbraucherzentrale NRW erklärt, wie solche Tarife funktionieren und worauf bei Vertragsabschluss zu achten ist. Bisher bestehen Stromtarife aus einem fix vereinbarten Grundpreis in Euro pro Monat oder Jahr und einem fixen Arbeitspreis in Cent pro Kilowattstunde. Ab 2025 müssen Energieversorger ihren Kunden zudem sogenannte dynamische Stromtarife anbieten, deren Arbeitspreise an die Preise des Großhandels gekoppelt sind, genau genommen an den EPEX Spot Markt und dort in der Regel an den ...

